15 января

14 января

13 января

Популярное

На историческом фото в православном храме Улан-Удэ заметили таинственный силуэт

На историческом фото в православном храме Улан-Удэ заметили таинственный силуэт
Общество,  Фото:музей природы, vk.com/bur_anomal
Исследователи паранормального считают, что на снимок попало нечто потустороннее

В 2023 году музей природы Бурятии отмечает 40-летний юбилей. В честь круглой даты в его официальных аккаунтах в соцсетях решили каждую неделю публиковать посты с интересными фактами и экспонатами, которые помогут лучше узнать музейную жизнь.

Свою историю учреждение ведёт с 1923 года, когда в краеведческом республиканском музее Верхнеудинска появился отдел природы. Сначала он находился на улице Профсоюзная, 29 в единой экспозиции краеведческого музея, а в 1947-ом расширился и переместился на первый этаж Свято-Одигитриевского собора.

Большой вклад в формирование первой коллекции внесли препараторы-таксидермисты Эдуард Пильман и его сыновья Геральд и Эрих, заведующая отделом природы Зинаида Яковлева, а также энтузиасты и краеведы того времени.

В дальнейшем при поддержке министерства культуры республики отдел природы стал основой для создания музея, который распахнул свои двери 12 июля 1983 года. Экспозиция учреждения на тот момент являлась одним из ярких достижений в развитии отечественного музееведения.

Фото, сделанное в отделе уже после его «переезда» в православный храм, опубликовали накануне во «ВКонтакте». Администраторы паблика «Бурятия. Анормальные и паранормальные явления» обратили внимание, что на снимке рядом с посетителями есть некий как бы прозрачный силуэт и, возможно, чьи-то лица.



Один из участников сообщества предположил, что на фотографии случайно запечатлели святых, которые, возможно, стерегут церковь. Однако руководители группы с ним не согласились.

- Почему обязательно святые? Там обычных (людей) отпевали и хоронили, – отметили администраторы паблика.

параномальные явления мистика музей

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В районе Бурятии появилась столовая для птиц
В районе Бурятии появилась столовая для птиц
Общество, 15.01.2023
Теперь там угощаются синицы, вороны и сороки
В Бурятии сельчане пожаловались на отсутствие стряпни в школьной столовой
В Бурятии сельчане пожаловались на отсутствие стряпни в школьной столовой
Общество, 15.01.2023
Они заявили, что детям на переменах даже нечем перекусить
Жителей Бурятии призвали не выезжать на лёд в Забайкальском нацпарке
Жителей Бурятии призвали не выезжать на лёд в Забайкальском нацпарке
Общество, 15.01.2023
Ледовой дороги для автомобилей по Чивыркуйскому заливу ещё нет
«Ребятам всё нипочём»: Глава района Бурятии рассказал о поездке в зону СВО
«Ребятам всё нипочём»: Глава района Бурятии рассказал о поездке в зону СВО
Общество, 15.01.2023
Василий Смолин навестил военных и передал им посылки от земляков
В пригороде Улан-Удэ затянулось открытие новой школы
В пригороде Улан-Удэ затянулось открытие новой школы
Общество, 15.01.2023
Сотниковская СОШ должна распахнуть свои двери в феврале
В районе Бурятии свора собак подкарауливает школьников после уроков
В районе Бурятии свора собак подкарауливает школьников после уроков
Общество, 15.01.2023
А ещё псы собираются около столовой и не пропускают детей на обед
Жителям Бурятии посоветовали не носить в морозы металлические украшения
Жителям Бурятии посоветовали не носить в морозы металлические украшения
Общество, 15.01.2023
В МЧС напомнили главные правила безопасности в сильные холода
В церкви в селе Бурятии появился 640-килограммовый колокол
В церкви в селе Бурятии появился 640-килограммовый колокол
Общество, 15.01.2023
Средства на него местные жители собирали целый год
Прокуратура поторопила с ликвидацией фенольного озера в Улан-Удэ
Прокуратура поторопила с ликвидацией фенольного озера в Улан-Удэ
Общество, 15.01.2023
Работу по нейтрализации ядовитого водоёма потребовали ускорить
В Бурятии врачи спасли недоношенную девочку от слепоты
В Бурятии врачи спасли недоношенную девочку от слепоты
Общество, 15.01.2023
У медиков было всего трое суток, чтобы предотвратить потерю зрения
Водителей Бурятии призывают уступать дорогу пожарному автомобилю
Водителей Бурятии призывают уступать дорогу пожарному автомобилю
Общество, 14.01.2023
От скорости прибытия пожарных зависят жизни людей
Жители села в Бурятии жалуются воду со странным запахом
Жители села в Бурятии жалуются воду со странным запахом
Общество, 14.01.2023
Люди интересуются, когда запах устранят 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^