На историческом фото в православном храме Улан-Удэ заметили таинственный силуэт

Исследователи паранормального считают, что на снимок попало нечто потустороннее









В 2023 году музей природы Бурятии отмечает 40-летний юбилей. В честь круглой даты в его официальных аккаунтах в соцсетях решили каждую неделю публиковать посты с интересными фактами и экспонатами, которые помогут лучше узнать музейную жизнь.Свою историю учреждение ведёт с 1923 года, когда в краеведческом республиканском музее Верхнеудинска появился отдел природы. Сначала он находился на улице Профсоюзная, 29 в единой экспозиции краеведческого музея, а в 1947-ом расширился и переместился на первый этаж Свято-Одигитриевского собора.Большой вклад в формирование первой коллекции внесли препараторы-таксидермисты Эдуард Пильман и его сыновья Геральд и Эрих, заведующая отделом природы Зинаида Яковлева, а также энтузиасты и краеведы того времени.В дальнейшем при поддержке министерства культуры республики отдел природы стал основой для создания музея, который распахнул свои двери 12 июля 1983 года. Экспозиция учреждения на тот момент являлась одним из ярких достижений в развитии отечественного музееведения.Фото, сделанное в отделе уже после его «переезда» в православный храм, опубликовали накануне во «ВКонтакте». Администраторы паблика «Бурятия. Анормальные и паранормальные явления» обратили внимание, что на снимке рядом с посетителями есть некий как бы прозрачный силуэт и, возможно, чьи-то лица.Один из участников сообщества предположил, что на фотографии случайно запечатлели святых, которые, возможно, стерегут церковь. Однако руководители группы с ним не согласились.- Почему обязательно святые? Там обычных (людей) отпевали и хоронили, – отметили администраторы паблика.