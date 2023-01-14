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В улан-удэнском СИЗО подростков поздравили со старым Новым годом

В улан-удэнском СИЗО подростков поздравили со старым Новым годом
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Им рассказали историю праздника

Заместитель начальника УФСИН России по Бурятии Алексей Кочетов совместно с помощником начальника по организации работы с верующими иереем Антонием Хинганским поздравили несовершеннолетних, содержащихся в улан-удэнском СИЗО-1 со старым Новым Годом.

- Отец Антоний рассказал подросткам об истории праздника, побеседовал с ними о грехах человеческих, о вере и важности принятия правильных решений в жизни. После чего представители регионального пенитенциарного ведомства вручили подросткам сладкие подарки, пожелав им, встретить следующий Новый год в тёплой семейной обстановке, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



На сегодняшний день в следственном изоляторе региона содержится 13 подростков.

Старый Новый год - уникальный праздник, связанный со сменой летоисчислений. В 1918 году произошёл переход с юлианского, на григорианский календарь, в результате чего разница между привычными и новыми датами составила 13 дней. В результате Новый год по старому стилю стал отмечаться в ночь с 13 на 14 января.

УФСИН

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