В улан-удэнском СИЗО подростков поздравили со старым Новым годом









Заместитель начальника УФСИН России по Бурятии Алексей Кочетов совместно с помощником начальника по организации работы с верующими иереем Антонием Хинганским поздравили несовершеннолетних, содержащихся в улан-удэнском СИЗО-1 со старым Новым Годом.- Отец Антоний рассказал подросткам об истории праздника, побеседовал с ними о грехах человеческих, о вере и важности принятия правильных решений в жизни. После чего представители регионального пенитенциарного ведомства вручили подросткам сладкие подарки, пожелав им, встретить следующий Новый год в тёплой семейной обстановке, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.На сегодняшний день в следственном изоляторе региона содержится 13 подростков.Старый Новый год - уникальный праздник, связанный со сменой летоисчислений. В 1918 году произошёл переход с юлианского, на григорианский календарь, в результате чего разница между привычными и новыми датами составила 13 дней. В результате Новый год по старому стилю стал отмечаться в ночь с 13 на 14 января.