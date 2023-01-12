Осуждённые исполнили новогодние песни
В улан-удэнской колонии №2 в честь празднования наступившего Нового года с концертом выступил вокально-инструментальный ансамбль «Южане». Его создали сами осуждённые, отбывающих наказание в этом исправительном учреждении.
Музыканты исполнили всеми известные песни на новогоднюю тематику, патриотические произведения и авторские музыкальные композиции.
- Зал поддерживал исполнителей бурными аплодисментами. Некоторые песни были исполнены на бис по просьбе зрителей, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
«Южане» спели в улан-удэнской колонии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Осуждённые исполнили новогодние песни
Всего в регионе действуют 33 ледовые дороги
На клозет, которым никто не захотел заниматься, потратили солидную сумму
Ожидается пронизывающий ветер
Соревноваться будут чтецы и авторы эссе
Дом будет полностью благоустроенный
Весной владельцев сельхозживотных ждёт ещё одно новшество
Родные и земляки проводили его в последний путь
Он оскорблял других пассажиров и распускал руки
Большинство горожан высказались против выходного в этот день
Из плодов облепихи можно будет получить сушёную облепиху, сок, экстракт, масло облепиховое из мякоти, жмых из семян и многое другое
Сперва очевидцы приняли её за нерпу
Инициативные улан-удэнки создали книжный клуб в сотых кварталах
Его размер составит 300 бат, около 600 рублей по сегодняшнему курсу
Он осваивает спортивный снаряд с протезом