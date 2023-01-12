«Южане» спели в улан-удэнской колонии

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Осуждённые исполнили новогодние песни



В улан-удэнской колонии №2 в честь празднования наступившего Нового года с концертом выступил вокально-инструментальный ансамбль «Южане». Его создали сами осуждённые, отбывающих наказание в этом исправительном учреждении.



Музыканты исполнили всеми известные песни на новогоднюю тематику, патриотические произведения и авторские музыкальные композиции.



- Зал поддерживал исполнителей бурными аплодисментами. Некоторые песни были исполнены на бис по просьбе зрителей, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



