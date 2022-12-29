Нарушение допустила районная администрация
Администрация Еравнинского района Бурятии выявила нарушение закона в сфере энергосбережения.
Установлено, что органом местного самоуправления не проводились мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов для передачи энергии, постановке их на учёт и признанию права муниципальной собственности, а также стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов проводить мероприятия по энергосбережению. Муниципальная программа по данному направлению не была разработана.
В суд был подан иск к главе муниципального образования о признании бездействия незаконным и понуждении разработать и утвердить муниципальную программу. Еравнинский районный суд требования прокурора удовлетворил.
Решение суда не вступило в законную силу.
В настоящее время муниципальная программа об энергетической эффективности разработана, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии прокуратура заставила разработать муниципальную программу
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