В Бурятии прокуратура заставила разработать муниципальную программу

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Нарушение допустила районная администрация



Администрация Еравнинского района Бурятии выявила нарушение закона в сфере энергосбережения.



Установлено, что органом местного самоуправления не проводились мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов для передачи энергии, постановке их на учёт и признанию права муниципальной собственности, а также стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов проводить мероприятия по энергосбережению. Муниципальная программа по данному направлению не была разработана.



В суд был подан иск к главе муниципального образования о признании бездействия незаконным и понуждении разработать и утвердить муниципальную программу. Еравнинский районный суд требования прокурора удовлетворил.



Решение суда не вступило в законную силу.



В настоящее время муниципальная программа об энергетической эффективности разработана, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

