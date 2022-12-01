01 декабря

30 ноября

Популярное

В Бурятии завершился благотворительный киномарафон

В Бурятии завершился благотворительный киномарафон
Общество,  Фото:пресс-служба РЦНТ
Собранные средства будут направлены в помощь нуждающимся семьям мобилизованных

В Бурятии прошёл благотворительный киномарафон по сбору средств для семей мобилизованных военнослужащих. В нём приняли участие муниципальные кинотеатры республики. Жители республики увидели художественные фильмы кинематографистов Бурятии, вышедшие в прокат за последние несколько лет: «Байкальские каникулы» (6+), «На Байкал» (16+), «Золото империи» (12+) и другие.

Кинофильмы посмотрели более 2 тысяч человек. Общая сумма средств, вырученных от показов фильмов, составила 178 тысяч руб. В настоящее время ведётся их распределение. Помощь в этом оказывают управления культуры, администрации и военкоматы районов.

Как сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества, благотворительный киномарафон проходил с 1 по 30 ноября в муниципальных кинотеатрах районов республики и города Улан-Удэ.
киномарафон благотворительная акция военнослужащие Бурятия кинотеатры мобилизация

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Северобайкальцы завоевали «бронзу» в первенстве по панкратиону
Северобайкальцы завоевали «бронзу» в первенстве по панкратиону
Общество, 01.12.2022
Соревнования проходили в Иркутской области
В Улан-Удэ росгвардейцы поймали алиментщика в розыске
В Улан-Удэ росгвардейцы поймали алиментщика в розыске
Общество, 01.12.2022
Мужчина долгое время скрывался от уплаты алиментов
В Бурятии информационная линия «Наши дети» вольётся в федеральную систему
В Бурятии информационная линия «Наши дети» вольётся в федеральную систему
Общество, 01.12.2022
Операторы начнут принимать звонки от граждан с сегодняшнего дня
В Бурятии с начала года субсидию на жильё получили 56 инвалидов
В Бурятии с начала года субсидию на жильё получили 56 инвалидов
Общество, 01.12.2022
В очереди на улучшение жилищных условий стоит ещё 158 человек
В Улан-Удэ прошёл фестиваль эвенкийской культуры
В Улан-Удэ прошёл фестиваль эвенкийской культуры
Общество, 01.12.2022
Гран-при выиграла представительница Курумканского района
В Германии прошла выставка об Иркутске
В Германии прошла выставка об Иркутске
Общество, 01.12.2022
Для посетителей провели виртуальную экскурсию по улицам города
В Улан-Удэ подвели итоги фестиваля-конкурса «Амар мэндэ»
В Улан-Удэ подвели итоги фестиваля-конкурса «Амар мэндэ»
Общество, 01.12.2022
29 ноября прошла церемония награждения лауреатов конкурса
Теннисисты Бурятии успешно выступили в Монголии
Теннисисты Бурятии успешно выступили в Монголии
Общество, 01.12.2022
Спортсмены завоевали награды открытого кубка местной федерации настольного тенниса
Ушла из жизни народная артистка Бурятии
Ушла из жизни народная артистка Бурятии
Общество, 01.12.2022
Ешин-Хорло Гомбоин была руководителем школы-студии «Хадаг» и ансамбля «Тоонто»
Уроженец Бурятии участвует в реалити-шоу о ММА
Уроженец Бурятии участвует в реалити-шоу о ММА
Общество, 01.12.2022
Победитель подпишет контракт с бойцовской лигой
В Улан-Удэ открыли третий корпус детсада «Зорька»
В Улан-Удэ открыли третий корпус детсада «Зорька»
Общество, 01.12.2022
Новый детский сад находится на Бурводе
Лучники Бурятии стали призёрами «Надежд России»
Лучники Бурятии стали призёрами «Надежд России»
Общество, 01.12.2022
Спортсмены завоевали серебряные и бронзовые награды

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^