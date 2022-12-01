Собранные средства будут направлены в помощь нуждающимся семьям мобилизованных
В Бурятии прошёл благотворительный киномарафон по сбору средств для семей мобилизованных военнослужащих. В нём приняли участие муниципальные кинотеатры республики. Жители республики увидели художественные фильмы кинематографистов Бурятии, вышедшие в прокат за последние несколько лет: «Байкальские каникулы» (6+), «На Байкал» (16+), «Золото империи» (12+) и другие.
Кинофильмы посмотрели более 2 тысяч человек. Общая сумма средств, вырученных от показов фильмов, составила 178 тысяч руб. В настоящее время ведётся их распределение. Помощь в этом оказывают управления культуры, администрации и военкоматы районов.
Как сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества, благотворительный киномарафон проходил с 1 по 30 ноября в муниципальных кинотеатрах районов республики и города Улан-Удэ.
В Бурятии завершился благотворительный киномарафон
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Соревнования проходили в Иркутской области
Мужчина долгое время скрывался от уплаты алиментов
Операторы начнут принимать звонки от граждан с сегодняшнего дня
В очереди на улучшение жилищных условий стоит ещё 158 человек
Гран-при выиграла представительница Курумканского района
Для посетителей провели виртуальную экскурсию по улицам города
Он расположен в селе Петропавловка
По маршруту будет ездить 26 машин
29 ноября прошла церемония награждения лауреатов конкурса
Спортсмены завоевали награды открытого кубка местной федерации настольного тенниса
Ешин-Хорло Гомбоин была руководителем школы-студии «Хадаг» и ансамбля «Тоонто»
Победитель подпишет контракт с бойцовской лигой
Новый детский сад находится на Бурводе
Спортсмены завоевали серебряные и бронзовые награды
Он продлится до 5 декабря