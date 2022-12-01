В Бурятии завершился благотворительный киномарафон

Собранные средства будут направлены в помощь нуждающимся семьям мобилизованных



В Бурятии прошёл благотворительный киномарафон по сбору средств для семей мобилизованных военнослужащих. В нём приняли участие муниципальные кинотеатры республики. Жители республики увидели художественные фильмы кинематографистов Бурятии, вышедшие в прокат за последние несколько лет: «Байкальские каникулы» (6+), «На Байкал» (16+), «Золото империи» (12+) и другие.



Кинофильмы посмотрели более 2 тысяч человек. Общая сумма средств, вырученных от показов фильмов, составила 178 тысяч руб. В настоящее время ведётся их распределение. Помощь в этом оказывают управления культуры, администрации и военкоматы районов.



Как сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества, благотворительный киномарафон проходил с 1 по 30 ноября в муниципальных кинотеатрах районов республики и города Улан-Удэ.

