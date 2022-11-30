Школьникам из пригорода Улан-Удэ трудно добираться до дома

Родители пожаловались на расписание школьного автобуса



Родители учеников из пригородного села Поселье пожаловались на расписание школьного автобуса. По их словам, теперь школьникам неудобно добираться до дома после занятий. Проблему обсудили в местной группе «Иволга-инфо. 24/7».



- Мы родители учеников Посельской школы. Наши дети после уроков не могут уехать домой на автобусе школьном. Расписание составлено некорректно. Сейчас зима, микрик 106 не дождёмся. От школы до дома далеко. Дети ходят, болеют. В первой четверти расписание было автобуса корректное. А сейчас у детей, к примеру, пять уроков заканчиваются в 11:55, а автобус уезжает по расписанию в 11:34, следующий после него в 14:18. У детей тоже есть тренировки, нужно прийти покушать, на тренировку успеть, и ещё уроки делать, - жалуются родители.



По их словам, они обращались к тому, кто составляет расписание автобуса, но это ни к чему не привело.



- Почему дети должны страдать? Когда в школе было два автобуса, не было проблем вообще, сейчас три автобуса, а дети вынуждены ходить зимой по морозу пешком, - негодуют местные жители.



На возмущения родителей ответил директор школы Баяр Ширапов. Он подтвердил, что в первой четверти, действительно, было другое расписание автобуса, это было связано с адаптацией первоклассников.



- Да, действительно, расписание в первой четверти было другое, потому что первые классы проходили период адаптации и у них было по три урока. Со второй четверти первые классы занимаются по четыре урока. Из-за этого пришлось изменять «корректное» расписание, - отметил директор. - К тому же, отвоз средних классов вынуждены подстраивать под расписание учебных занятий начальной школы из-за переуплотненности классов. Отвоз первой смены начальных классов, а это первые классы, начинается 11:15, как только закончились у них занятия, первоклассников надо увезти, чтобы не мешали вторым классам. И также третья смена начальных классов (третьи классы привозим 14:30, а вторые классы увозим 15:10). Вклиниться между начальными классами не представляется возможным.



Кроме того, выяснили другие проблемы, связанные с подвозом детей.



- Также встаёт вопрос подвоза детей второй смены средних классов (6, 7, 8 классы), который совмещаем с отвозом первой смены начальных классов (1 кл.), что по времени не очень удобно, дети вынуждены приходить на занятия на час вперёд, - сообщил Баяр Ширапов.



Также сейчас совмещают отвоз третьей смены начальных классов (3, 4 классы ) со второй сменой средних классов (6, 7, 8 классы), так как третья смена заканчивается 18:50, пояснил директор.



- С вводом нового корпуса расписание занятий поменяется, надеемся третьей смены не будет, тогда должно утрястись. Хотя если судить по данным амбулатории, в ближайшие 3-4 года, прирост контингента +130/140 детей. То есть, выпускаются меньше, нежели прибывают, - подытожил Баяр Ширапов.





