Прирост коронавируса в Бурятии остаётся низким

Летальных случаев за сутки не зарегистрировано



За прошедшие сутки в Бурятии выявили 16 больных COVID-19. Днём ранее сообщалось о 12 заражённых.



Общее число случаев заражений за всё время в Бурятии составило 152 444. Из них 46% (70 260) приходится на жителей Улан-Удэ.



Накануне от коронавируса в Бурятии никто не умер. С начала пандемии от COVID-19 скончались 3092 человека.



Сегодня в стационарах получают лечение 47 пациентов, за предыдущие сутки госпитализировано восемь человек. В реанимации находятся шесть больных.



На амбулаторном лечении и наблюдении находятся ещё 174 человека.

