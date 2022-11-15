Летальных случаев за сутки не зарегистрировано
За прошедшие сутки в Бурятии выявили 16 больных COVID-19. Днём ранее сообщалось о 12 заражённых.
Общее число случаев заражений за всё время в Бурятии составило 152 444. Из них 46% (70 260) приходится на жителей Улан-Удэ.
Накануне от коронавируса в Бурятии никто не умер. С начала пандемии от COVID-19 скончались 3092 человека.
Сегодня в стационарах получают лечение 47 пациентов, за предыдущие сутки госпитализировано восемь человек. В реанимации находятся шесть больных.
На амбулаторном лечении и наблюдении находятся ещё 174 человека.
Прирост коронавируса в Бурятии остаётся низким
Общество, Фото:
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