Памятник появился в парке Победы
Сегодня в парке Победы села Бичура в Бурятии торжественно открыли памятник участникам локальных войн, вооружённых конфликтов, ветеранам боевых действий.
Идейными вдохновителями стали ветераны боевых действий из «Боевого Братства» Бурятии и ветеранской организации Бичурского района.
- На открытии присутствовали представители «Боевого Братства» Бурятии, Союза солдатских родителей Бурятии, бичурского отделения РОО «Женщины Бурятии», депутаты Народного Хурала, родители погибших на спецоперации, юнармейцы, - сообщили в «Боевом Братстве».
В Бурятии открыли памятник ветеранам боевых действий
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