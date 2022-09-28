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В Бурятии открыли памятник ветеранам боевых действий

В Бурятии открыли памятник ветеранам боевых действий
Общество,  Фото:"Боевое братство"
Памятник появился в парке Победы

Сегодня в парке Победы села Бичура в Бурятии торжественно открыли памятник участникам локальных войн, вооружённых конфликтов, ветеранам боевых действий.

Идейными вдохновителями стали ветераны боевых действий из «Боевого Братства» Бурятии и ветеранской организации Бичурского района.

- На открытии присутствовали представители «Боевого Братства» Бурятии, Союза солдатских родителей Бурятии, бичурского отделения РОО «Женщины Бурятии», депутаты Народного Хурала, родители погибших на спецоперации, юнармейцы, - сообщили в «Боевом Братстве».

памятник

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