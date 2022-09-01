В районах республики проходят отраслевые спартакиады
В селе Кабанск прошла первая спартакиада социальных учреждений Кабанского района Бурятии. В соревнованиях приняли участие четыре команды: отдела социальной защиты населения по району, Кабанский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Клюевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних и Бабушкинский дом-интернат.
- Наши команды соревновались в пяти видах спорта. Это дартс, стрельба из винтовки, шашки, эстафета и волейбол. По итогам места распределились следующим образом. Лидером соревнований стал Кабанский центр помощи детям. Второе место по праву завоевала команда отдела соцзащиты. Третье место у Бабушкинского дома-интерната, - рассказала начальник отдела соцзащиты населения по Кабанскому району Ирина Афанасьева. - Все участники получили памятные призы и грамоты по каждому виду спорта и в общем зачёте. Переходящий кубок был вручён команде, занявшей первое место.
Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, в этом месяце состоится XII летняя спартакиада работников соцзащиты республики. На этот раз она пройдёт в селе Максимиха Баргузинского района с 15 по 17 сентября.
Напомним, что до пандемии коронавируса отраслевая спартакиада проводилась раз в два года. В 2018 году команды со всей Бурятии принимал Селенгинский район. Участниками XI летней спартакиады стали 18 команд, в соревнованиях состязались 280 специалистов социальной сферы, а победителем стала команда управления социальной защиты по Улан-Удэ.
В Бурятии проведут летнюю спартакиаду работников соцзащиты
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