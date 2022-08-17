Акция единороссов «Собери ребёнка в школу» набирает обороты

В этом году партия поможет и школьникам Донбасса и других подконтрольных России территорий



Ежегодная акция «Единой России» «Собери ребёнка в школу» поможет подготовиться к новому учебному году многодетным, малообеспеченным и неблагополучным семьям, в которых воспитываются дети, во всех российских регионах. В этом году партия поможет и школьникам Донбасса и других подконтрольных России территорий.



Как сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на координатора партпроекта «Новая школа», первого заместителя председателя Комитета Госдумы по просвещению Алену Аршинову, в Воронежской области приобретается школьная и спортивная форма. Ямало-Ненецкое региональное отделение ЕР школьные принадлежности передаст в том числе детям-инвалидам и детям, оставшимся без попечения родителей.



Акция «Единой России» проходит с участием депутатов, предпринимателей, просто неравнодушных людей и самих учащихся. Сбором школьных принадлежностей занимаются общественные приемные партии, её региональные и местные отделения, волонтёрские центры общим количеством свыше четырех тысяч.



Тульское отделение партии занималось сбором и доставкой школьных комплектов для детей Мариуполя. В Лутугинский район ЛНР помощь отправила Ульяновская область. В Антрацит (также ЛНР) её отправило Ставропольское отделение ЕР. Из Самары ушли грузовики в ДНР с компьютерной техникой, интерактивными досками, канцелярскими и школьными принадлежностями.



По словам куратора акции в Харьковской области депутата Госдумы Артёма Турова, уже роздано свыше четырёх тысяч школьных наборов, и в данный момент акция продолжается.



По данным сайта ER.ru, школьными комплектами «Единая Россия» обеспечит и детей погибших военных.



- Акция «Собери ребёнка в школу» стала уже традиционной – многие годы жители нашей республики помогают детям, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, прийти в школу 1 сентября готовыми к новому учебному году. В этом году проект «Новая школа» организовал эту работу совместно с региональной общественной приёмной партии и благотворительным фондом «Радость материнства», определён пункт сбора помощи в виде рюкзаков, школьной формы, канцтоваров, а также открыт счёт для перечисления денежных средств. Первыми на наш призыв откликнулись сенаторы Бурятии Александр Варфоломеев и Вячеслав Наговицын – ими были переданы необходимые школьные принадлежности и денежные средства, на которые будут приобретены спортивная форма, обувь, рюкзаки. На сегодня наша цель – обеспечить 173 ребёнка из малообеспеченных семей всем необходимым, - рассказал Алдар Дамдинов, региональный координатор партийного проекта «Новая школа».

