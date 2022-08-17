17 августа

16 августа

Популярное

Акция единороссов «Собери ребёнка в школу» набирает обороты

Акция единороссов «Собери ребёнка в школу» набирает обороты
Общество,  Фото:пресс-служба "Единой России"
В этом году партия поможет и школьникам Донбасса и других подконтрольных России территорий

Ежегодная акция «Единой России» «Собери ребёнка в школу» поможет подготовиться к новому учебному году многодетным, малообеспеченным и неблагополучным семьям, в которых воспитываются дети, во всех российских регионах. В этом году партия поможет и школьникам Донбасса и других подконтрольных России территорий.

Как сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на координатора партпроекта «Новая школа», первого заместителя председателя Комитета Госдумы по просвещению Алену Аршинову, в Воронежской области приобретается школьная и спортивная форма. Ямало-Ненецкое региональное отделение ЕР школьные принадлежности передаст в том числе детям-инвалидам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Акция «Единой России» проходит с участием депутатов, предпринимателей, просто неравнодушных людей и самих учащихся. Сбором школьных принадлежностей занимаются общественные приемные партии, её региональные и местные отделения, волонтёрские центры общим количеством свыше четырех тысяч.

Тульское отделение партии занималось сбором и доставкой школьных комплектов для детей Мариуполя. В Лутугинский район ЛНР помощь отправила Ульяновская область. В Антрацит (также ЛНР) её отправило Ставропольское отделение ЕР. Из Самары ушли грузовики в ДНР с компьютерной техникой, интерактивными досками, канцелярскими и школьными принадлежностями.

По словам куратора акции в Харьковской области депутата Госдумы Артёма Турова, уже роздано свыше четырёх тысяч школьных наборов, и в данный момент акция продолжается.

По данным сайта ER.ru, школьными комплектами «Единая Россия» обеспечит и детей погибших военных.

- Акция «Собери ребёнка в школу» стала уже традиционной – многие годы жители нашей республики помогают детям, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, прийти в школу 1 сентября готовыми к новому учебному году. В этом году проект «Новая школа» организовал эту работу совместно с региональной общественной приёмной партии и благотворительным фондом «Радость материнства», определён пункт сбора помощи в виде рюкзаков, школьной формы, канцтоваров, а также открыт счёт для перечисления денежных средств. Первыми на наш призыв откликнулись сенаторы Бурятии Александр Варфоломеев и Вячеслав Наговицын – ими были переданы необходимые школьные принадлежности и денежные средства, на которые будут приобретены спортивная форма, обувь, рюкзаки. На сегодня наша цель – обеспечить 173 ребёнка из малообеспеченных семей всем необходимым, - рассказал Алдар Дамдинов, региональный координатор партийного проекта «Новая школа».
Единая Россия школы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Корвет «Алдар Цыденжапов» отразил нападение «нарушителя»
Корвет «Алдар Цыденжапов» отразил нападение «нарушителя»
Общество, 17.08.2022
Два корвета Тихоокеанского флота в рамках учения выполнили артиллерийскую стрельбу в Японском море
В Иркутской области установят скульптуру прародителя прибайкальских бурят
В Иркутской области установят скульптуру прародителя прибайкальских бурят
Общество, 17.08.2022
В Ольхонском районе создадут большую арт-резиденцию
Педагог из Бурятии прошёл в финал всероссийского конкурса
Педагог из Бурятии прошёл в финал всероссийского конкурса
Общество, 17.08.2022
Михаил Воробьёв – лучший педагог дополнительного образования в республике
В забайкальской семье родилась вторая двойня
В забайкальской семье родилась вторая двойня
Общество, 17.08.2022
Двойняшки стали пятым и шестым ребёнком у родителей
Юный шахматист из Бурятии стал международным мастером
Юный шахматист из Бурятии стал международным мастером
Общество, 17.08.2022
Звание присвоено на очередном совете международной шахматной федерации
4 боксёра Бурятии примут участие в спартакиаде сильнейших
4 боксёра Бурятии примут участие в спартакиаде сильнейших
Общество, 17.08.2022
Соревнования пройдут в Москве с 21 по 27 августа
В Улан-Удэ, Гусиноозёрске и Агинском пройдёт «Русское лето»
В Улан-Удэ, Гусиноозёрске и Агинском пройдёт «Русское лето»
Общество, 17.08.2022
В населённых пунктах Бурятии и Забайкалья проведут музыкальный фестиваль
Улан-Удэ и Владивосток свяжет дополнительный авиарейс
Улан-Удэ и Владивосток свяжет дополнительный авиарейс
Общество, 17.08.2022
Авиакомпания «Аврора» вводит в сентябре дополнительные рейсы
В Улан-Удэ идут работы по приведению в порядок зелёных насаждений
В Улан-Удэ идут работы по приведению в порядок зелёных насаждений
Общество, 17.08.2022
В столице Бурятии удаляют тополя, потенциально опасные для горожан
Михаил Асташов навестил раненых защитников ЛНР
Михаил Асташов навестил раненых защитников ЛНР
Общество, 17.08.2022
Раненых в Луганске навестили параолимпийские чемпионы из России
Жители Бурятии в июле скачали сервисы VPN более 20 тысяч раз
Жители Бурятии в июле скачали сервисы VPN более 20 тысяч раз
Общество, 17.08.2022
После февраля произошёл десятикратный рост количества запросов VPN
В пригороде Улан-Удэ пропал «суперкот»
В пригороде Улан-Удэ пропал «суперкот»
Общество, 17.08.2022
Хозяйка просит помощи в поиске котика с необычными глазами
Жителей Бурятии призывают голосовать за обитателей Байкальского заповедника
Жителей Бурятии призывают голосовать за обитателей Байкальского заповедника
Общество, 17.08.2022
Фотографии фауны республики могут быть представлены на масштабной цифровой выставке

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^