Авиакомпания «Аврора» вводит в сентябре дополнительные рейсы
Дополнительные рейсы по маршруту Владивосток – Улан-Удэ – Владивосток будут введены в сентябре этого года. Причиной стал высокий спрос, сообщает авиакомпания «Аврора».
Авиаперелёт Владивосток – Улан-Удэ будет выполнен 4 и 9 сентября. Вылет из центра Приморья в 21:30. Прилёт в столицу Бурятии в 23.35.
Рейс Улан-Удэ – Владивосток состоится 5 и 10 сентября. Отлёт из Улан-Удэ запланирован на 00:50. Прибытие во Владивосток – 06:45. Время везде указано местное.
Рейсы будут выполняться на воздушном судне А319.
Улан-Удэ и Владивосток свяжет дополнительный авиарейс
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