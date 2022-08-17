Улан-Удэ и Владивосток свяжет дополнительный авиарейс

Авиакомпания «Аврора» вводит в сентябре дополнительные рейсы



Дополнительные рейсы по маршруту Владивосток – Улан-Удэ – Владивосток будут введены в сентябре этого года. Причиной стал высокий спрос, сообщает авиакомпания «Аврора».



Авиаперелёт Владивосток – Улан-Удэ будет выполнен 4 и 9 сентября. Вылет из центра Приморья в 21:30. Прилёт в столицу Бурятии в 23.35.



Рейс Улан-Удэ – Владивосток состоится 5 и 10 сентября. Отлёт из Улан-Удэ запланирован на 00:50. Прибытие во Владивосток – 06:45. Время везде указано местное.



Рейсы будут выполняться на воздушном судне А319.

