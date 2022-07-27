27 июля

26 июля

Популярное

В Чите разрушат песочную мандалу Будды медицины

В Чите разрушат песочную мандалу Будды медицины
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ритуал состоится 30 июля

Церемония разрушения песочной мандалы Будды медицины Отошо пройдёт 30 июля в 16:00 в Читинском дацане «Дамба Брайбунлинг». Буддисты верят, что ритуал способствует очищению и исцелению человека и природы. В мероприятии примут участие гости Дальневосточного творческого форума, который состоится в Забайкалье в эти дни.

Как рассказали в пресс-службе дацана, ламы начали строить мандалу ещё 22 июля. В течение нескольких дней из миллионов песчинок разного цвета специально обученные этому искусству священнослужители создали трёхмерное изображение дворца Будды медицины Отошо.

- Возведение мандалы – это священный ритуал и в то же время древнейшее искусство. Человек получит столько благословений, сколько мельчайших песчинок уходит на её возведение. Созерцание мандалы особенно благоприятно влияет на умы людей, мы зарабатываем благую карму. Мандала освобождает нас от болезней и омрачений, оказывает благотворное влияние на судьбу страны и всех населяющих её народов, независимо от их вероисповедания. Она очищает пространство и вносит гармонию в отношения между людьми, направляя их помыслы к созиданию, - уточнили ламы.

Считается, что от созидания мандалы человек сможет избавиться от вредных влияний четырёх элементов, таких как наводнения, землетрясения, пожары и ураганы. Не случайно мандалу строят из песка – это символ того, что в мире ничто не вечно.

Ритуал разрушения пройдёт в торжественной обстановке. По завершении обряда песок будет разделён на две части: одну раздадут верующим, вторая станет подношением хозяевам воды - Лусад. Песок развеют над водоёмами краевой столицы, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья со ссылкой на Читинский дацан.
Чита дацан буддизм мандала Забайкальский край

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В дацанах России пройдёт Майдари хурал
В дацанах России пройдёт Майдари хурал
Общество, 27.07.2022
Основным днём молебна станет 1 августа
В Бурятии отпразднуют «День поля»
В Бурятии отпразднуют «День поля»
Общество, 27.07.2022
В этом году традиционное мероприятие примет Бичурский район
В Бурятии провели волонтёрский лагерь «Чистый Байкал»
В Бурятии провели волонтёрский лагерь «Чистый Байкал»
Общество, 27.07.2022
Добровольцы убрали мусор в Безымянной, Горячинске, Гремячинске и Турке
В Ангарске появится памятник учителю
В Ангарске появится памятник учителю
Общество, 27.07.2022
Педагоги города выбрали макет нового памятника
В Бурятии заменят на новые 522 лифта
В Бурятии заменят на новые 522 лифта
Общество, 27.07.2022
В следующем году поменяют 6 лифтов в 3 многоквартирных домах
В Улан-Удэ приедет дрессировщик Эдгард Запашный
В Улан-Удэ приедет дрессировщик Эдгард Запашный
Общество, 27.07.2022
Представитель известной цирковой династии встретится с главой Бурятии
В Бурятии реализуют проект по сохранению культуры семейских
В Бурятии реализуют проект по сохранению культуры семейских
Общество, 27.07.2022
В республике издадут сборник «Отец мой был природный пахарь»
Экипаж корвета «Алдар Цыденжапов» поздравили детсадовцы
Экипаж корвета «Алдар Цыденжапов» поздравили детсадовцы
Общество, 27.07.2022
Для дошкольников провели экскурсию и рассказали об истории корабля
Школу из Гусиноозёрска отметили на всероссийском футбольном фестивале
Школу из Гусиноозёрска отметили на всероссийском футбольном фестивале
Общество, 27.07.2022
Команда учреждения стала региональным победителем одной из номинаций
В парках Улан-Удэ устанавливают новые спортплощадки
В парках Улан-Удэ устанавливают новые спортплощадки
Общество, 27.07.2022
Спортивные комплексы смонтируют до начала осени
Шашист из Бурятии завоевал 2 медали чемпионата Сибири
Шашист из Бурятии завоевал 2 медали чемпионата Сибири
Общество, 27.07.2022
Александр Халтагаров стал призёром в быстрой и молниеносной программе соревнований
Супруги из Усть-Ордынского округа отметили «золотую свадьбу»
Супруги из Усть-Ордынского округа отметили «золотую свадьбу»
Общество, 27.07.2022
В Осинском районе чествовали юбиляров семейной жизни

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^