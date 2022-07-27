В Чите разрушат песочную мандалу Будды медицины

Ритуал состоится 30 июля



Церемония разрушения песочной мандалы Будды медицины Отошо пройдёт 30 июля в 16:00 в Читинском дацане «Дамба Брайбунлинг». Буддисты верят, что ритуал способствует очищению и исцелению человека и природы. В мероприятии примут участие гости Дальневосточного творческого форума, который состоится в Забайкалье в эти дни.



Как рассказали в пресс-службе дацана, ламы начали строить мандалу ещё 22 июля. В течение нескольких дней из миллионов песчинок разного цвета специально обученные этому искусству священнослужители создали трёхмерное изображение дворца Будды медицины Отошо.



- Возведение мандалы – это священный ритуал и в то же время древнейшее искусство. Человек получит столько благословений, сколько мельчайших песчинок уходит на её возведение. Созерцание мандалы особенно благоприятно влияет на умы людей, мы зарабатываем благую карму. Мандала освобождает нас от болезней и омрачений, оказывает благотворное влияние на судьбу страны и всех населяющих её народов, независимо от их вероисповедания. Она очищает пространство и вносит гармонию в отношения между людьми, направляя их помыслы к созиданию, - уточнили ламы.



Считается, что от созидания мандалы человек сможет избавиться от вредных влияний четырёх элементов, таких как наводнения, землетрясения, пожары и ураганы. Не случайно мандалу строят из песка – это символ того, что в мире ничто не вечно.



Ритуал разрушения пройдёт в торжественной обстановке. По завершении обряда песок будет разделён на две части: одну раздадут верующим, вторая станет подношением хозяевам воды - Лусад. Песок развеют над водоёмами краевой столицы, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья со ссылкой на Читинский дацан.

