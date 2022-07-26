Финансирование на проектируемый газопровод увеличили до 7,4 млрд рублей
Объём средств для проведения газопровода в столице Забайкалья увеличен с 6 до 7,4 млрд рублей. Об этом 25 июля на оперативном совещании с губернатором края доложил первый заместитель регионального правительства Андрей Кефер.
- В первую очередь на газификацию мы определили районы Остров, Чита-1, Кадала и Северный, подобрали участок под размещение системы хранения природного газа и определили предварительную трассировку, - доложил Андрей Кефер о ходе газификации города.
Кроме того, первый зампред правительства рассказал, что 26 июля краевую столицу посетят представители проектировщиков схемы газификации. В ходе визита эксперты посмотрят и оценят будущее расположение трубопроводов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
В Чите определили районы первоочередной газификации
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