26 июля

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В Чите определили районы первоочередной газификации

В Чите определили районы первоочередной газификации
Общество,  Фото:pixabay.com
Финансирование на проектируемый газопровод увеличили до 7,4 млрд рублей

Объём средств для проведения газопровода в столице Забайкалья увеличен с 6 до 7,4 млрд рублей. Об этом 25 июля на оперативном совещании с губернатором края доложил первый заместитель регионального правительства Андрей Кефер.

- В первую очередь на газификацию мы определили районы Остров, Чита-1, Кадала и Северный, подобрали участок под размещение системы хранения природного газа и определили предварительную трассировку, - доложил Андрей Кефер о ходе газификации города.

Кроме того, первый зампред правительства рассказал, что 26 июля краевую столицу посетят представители проектировщиков схемы газификации. В ходе визита эксперты посмотрят и оценят будущее расположение трубопроводов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
Чита газификация газопровод строительство

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