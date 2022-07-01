В Прибайкальском нацпарке спасают бухту

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Местность возьмут под жёсткий контроль



Бухта Шараншура в местности Шида Прибайкальского национального парка в Иркутской области известна своим песчаным пляжем и лиственничным лесом. Она так приглянулась туристам, что в пик сезона на небольшом участке размером 120 на 65 метров можно увидеть одномоментно несколько десятков авто.



Из-за такого наплыва людей всё живое в бухте каждое лето балансирует на грани выживания: растения в песке нещадно вытаптываются, деревья повреждаются топорами, гвоздями и верёвками, дёрн снимается для установки многочисленных палаток. Расчётная рекреационная нагрузка на местность не соблюдается и процесс деградации природных комплексов набирает обороты. Профилактические беседы государственных инспекторов и волонтёров, а также штрафы не приносят должного эффекта. Единственный шанс сохранить природу бухты – взять местность под жёсткий контроль и оборудовать её инфраструктурой. Такое решение принято руководством ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



В настоящее время в бухте уже начаты работы по возведению конструкции входной группы, следующим этапом станет укладка тротуаров. Всё – из природных материалов. В последующем на площади в 1 гектар появятся некапитальные легковозводимые деревянные малые формы: настилы для палаток, беседка, площадка ТБО, кострища с изоляционным слоем, туалеты. Съезд к воде закроют ограждением для соблюдения норм водоохранной зоны.



- Территория бухты Шараншура остро нуждается в срочных мерах по спасению почвенного покрова и растительности. Дежурство государственного инспектора в области охраны окружающей среды ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» теперь будет организовано здесь на постоянной основе. Посетители приезжают в бухту на автомобилях, поэтому нужен автокемпинг. В ближайшее время установим знаки, обозначающие особо охраняемую природную территорию, аншлаги с информацией о ней и правилах пребывания. Количество посетителей будет регулироваться системой выдачи разрешений на посещение Прибайкальского национального парка, согласно расчётным показателям антропогенной нагрузки, - рассказала Кристина Глотова, руководитель отдела развития познавательного туризма ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



По её словам, размещение объектов, внешний вид построек представлен в проекте, который разработан местным предпринимателем. «Заповедное Прибайкалье» со своей стороны будет контролировать не только ход работ, но и последующее функционирование этого автокемпинга.



- Рассчитываем, что через несколько лет бухта Шараншура будет не только здоровой, но и эстетически привлекательной, комфортной для гостей парка территорией, - сообщили в «Заповедном Прибайкалье».

