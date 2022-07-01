В Прибайкальском нацпарке спасают бухту

Местность возьмут под жёсткий контроль
Бухта Шараншура в местности Шида Прибайкальского национального парка в Иркутской области известна своим песчаным пляжем и лиственничным лесом. Она так приглянулась туристам, что в пик сезона на небольшом участке размером 120 на 65 метров можно увидеть одномоментно несколько десятков авто.
Из-за такого наплыва людей всё живое в бухте каждое лето балансирует на грани выживания: растения в песке нещадно вытаптываются, деревья повреждаются топорами, гвоздями и верёвками, дёрн снимается для установки многочисленных палаток. Расчётная рекреационная нагрузка на местность не соблюдается и процесс деградации природных комплексов набирает обороты. Профилактические беседы государственных инспекторов и волонтёров, а также штрафы не приносят должного эффекта. Единственный шанс сохранить природу бухты – взять местность под жёсткий контроль и оборудовать её инфраструктурой. Такое решение принято руководством ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
В настоящее время в бухте уже начаты работы по возведению конструкции входной группы, следующим этапом станет укладка тротуаров. Всё – из природных материалов. В последующем на площади в 1 гектар появятся некапитальные легковозводимые деревянные малые формы: настилы для палаток, беседка, площадка ТБО, кострища с изоляционным слоем, туалеты. Съезд к воде закроют ограждением для соблюдения норм водоохранной зоны.
- Территория бухты Шараншура остро нуждается в срочных мерах по спасению почвенного покрова и растительности. Дежурство государственного инспектора в области охраны окружающей среды ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» теперь будет организовано здесь на постоянной основе. Посетители приезжают в бухту на автомобилях, поэтому нужен автокемпинг. В ближайшее время установим знаки, обозначающие особо охраняемую природную территорию, аншлаги с информацией о ней и правилах пребывания. Количество посетителей будет регулироваться системой выдачи разрешений на посещение Прибайкальского национального парка, согласно расчётным показателям антропогенной нагрузки, - рассказала Кристина Глотова, руководитель отдела развития познавательного туризма ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
По её словам, размещение объектов, внешний вид построек представлен в проекте, который разработан местным предпринимателем. «Заповедное Прибайкалье» со своей стороны будет контролировать не только ход работ, но и последующее функционирование этого автокемпинга.
- Рассчитываем, что через несколько лет бухта Шараншура будет не только здоровой, но и эстетически привлекательной, комфортной для гостей парка территорией, - сообщили в «Заповедном Прибайкалье».
В Прибайкальском нацпарке спасают бухту
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Подрядчик устранил дефекты на дорожках
На острове Комсомольский пройдёт тайлган «Ама Сагаан ноён»
Ранее здесь располагалась площадка для сбора твёрдых бытовых отходов
Школьница победила на всероссийском конкурсе «Большая перемена»
Он проходит в Усть-Ордынском Бурятском округе
Дощатая дорожка гниёт ежегодно
Решение озвучил Роспотребнадзор
В этом году знак «Юниор» получили восемь учащихся Улан-Удэ
Участникам и гостям фестиваля представят гостеприимство агинского народа
В республике будет увеличен ежегодный расход средств на капремонт домов
Борис Базаров получил золотую медаль Дальневосточного отделения Российской академии наук
Кижингинский район готов к проведению сельских спортивных соревнований
С конца весны на специализированной площадке накопилось только стекла 133 кг
Это оружие изобрели в конце позапрошлого века
С просьбой о помощи в правительство Бурятии обратился глава Якутии