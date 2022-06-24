Юбилей Бурдрама отпразднуют бесплатным уличным концертом

Он состоится на площади перед театром



Жителей и гостей Улан-Удэ приглашают на бесплатный праздничный уличный концерт (0+) по случаю 90-летия Бурятского драматического театра. Он состоится 27 июня сразу после театрализованного шествия артистов (0+) с ТЦ «Форум» через улицу Ленина к мемориалу Победы.



Концерт пройдёт на площади перед Бурдрамом в 16:00. Специально к мероприятию здесь будет возведена новая юрточная театральная площадка. Поздравить юбиляра с концертными номерами соберутся звёзды со всех театров и учреждений культуры города.



После концерта торжества продолжатся в театре премьерой спектакля «Барлаг» (16+). Начало в 18:30 часов, сообщает пресс-служба театра.

