ГИБДД Бурятии проводит операцию «Дорожные работы»

В республике происходили ДТП на местах, где ремонтируют дороги



С 20 по 28 июня ГИБДД проводит в Бурятии оперативно-профилактическое мероприятие «Дорожные работы».



Сотрудники Госавтоинспекции уделят особое внимание обустройству мест, где идёт дорожный ремонт. «Будет оценена деятельность по обеспечению безопасности движения владельцами дорог, дорожных организаций и должностных лиц, которые отвечают за работы», - сообщили в УГИБДД.



Всего с начала текущего года в Бурятии произошло шесть ДТП в местах производства дорожных работ, восемь человек пострадали.



Участники дорожного движения могут сообщить в полицию о выявленных нарушениях при обустройстве мест производства дорожных работ, по телефонам: 8 (3012)29-29-02, 8(3012)29-29-99 или 102 (112). Либо направить на сайт ГИБДД фото или видео с указанием даты времени и места нарушения.



