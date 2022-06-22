В республике происходили ДТП на местах, где ремонтируют дороги
С 20 по 28 июня ГИБДД проводит в Бурятии оперативно-профилактическое мероприятие «Дорожные работы».
Сотрудники Госавтоинспекции уделят особое внимание обустройству мест, где идёт дорожный ремонт. «Будет оценена деятельность по обеспечению безопасности движения владельцами дорог, дорожных организаций и должностных лиц, которые отвечают за работы», - сообщили в УГИБДД.
Всего с начала текущего года в Бурятии произошло шесть ДТП в местах производства дорожных работ, восемь человек пострадали.
Участники дорожного движения могут сообщить в полицию о выявленных нарушениях при обустройстве мест производства дорожных работ, по телефонам: 8 (3012)29-29-02, 8(3012)29-29-99 или 102 (112). Либо направить на сайт ГИБДД фото или видео с указанием даты времени и места нарушения.
ГИБДД Бурятии проводит операцию «Дорожные работы»
Общество, Фото:
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