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ГИБДД Бурятии проводит операцию «Дорожные работы»

ГИБДД Бурятии проводит операцию «Дорожные работы»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике происходили ДТП на местах, где ремонтируют дороги

С 20 по 28 июня ГИБДД проводит в Бурятии оперативно-профилактическое мероприятие «Дорожные работы».

Сотрудники Госавтоинспекции уделят особое внимание обустройству мест, где идёт дорожный ремонт. «Будет оценена деятельность по обеспечению безопасности движения владельцами дорог, дорожных организаций и должностных лиц, которые отвечают за работы», - сообщили в УГИБДД.

Всего с начала текущего года в Бурятии произошло шесть ДТП в местах производства дорожных работ, восемь человек пострадали.

Участники дорожного движения могут сообщить в полицию о выявленных нарушениях при обустройстве мест производства дорожных работ, по телефонам: 8 (3012)29-29-02, 8(3012)29-29-99 или 102 (112). Либо направить на сайт ГИБДД фото или видео с указанием даты времени и места нарушения.

ГИБДД дорожный ремонт

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