Улан-Удэ станет «Городом спорта и профессий»

В столице Бурятии День города отпразднуют в парках



18 июня в 15:00 в улан-удэнском парке «Кристальный» пройдёт открытие праздничной программы от КДЦ «Заречный» «Улан-Удэ – город спорта» (0+).



На главной сцене гостей ждут танцы и популярные песни от творческих коллективов Улан-Удэ: народного ансамбля «Багульник», центра танца «Квартал-Дэнс», вокальной группы «Амадеус», студии восточного танца «Апсары», народного ансамбля «Подружки», хореографического ансамбля «Искорки», студии индийского танца «Савитри», вокальной студии-соло «Тоника».



Жители микрорайона смогут не только понаблюдать за показательными выступлениями спортсменов, но и продемонстрировать свои собственные умения на мастер-классах от центра цигун и тайцзицюань «Уулэн» и восточным танцам от Ирины Чупровой. Для группы «Здоровье 50+» фитнес-студия «Love fitness» продемонстрирует гимнастику.



В этот же день в 17:00 в парке имени Д.Ж. Жанаева пройдёт концертно-развлекательная программа «Город профессий» (0+). Откроет программу большой театрализованный концерт с участием городских коллективов. В 19:00 маленьких горожан ждёт игровая программа с аниматорами из мультфильма «Щенячий патруль». В 19:30 гости смогут посмотреть выступление кавер-группы «Смак».



На протяжении всего праздника пройдёт выставка профессий, где жители смогут попробовать на себе новые роли, поучаствовать в тренировках или примерить форменную одежду. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

