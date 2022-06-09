В Прибайкалье заметили нежданных птиц

В национальном парке сфотографировали «залётные» виды



Редкие для Иркутской области птицы – шилоклювка и пеганка — стали объектом интереса научных сотрудников региона. Нежданные, а ещё и краснокнижные гостьи попались в объективы фотокамер во время проведения традиционных мониторинговых работ в Прибайкальском национальном парке, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



«Залётными» орнитологи называют виды, которые гнездятся гораздо южнее Иркутской области и Байкала. Что заставляет их иногда залетать на западный берег озера – загадка, но факт остаётся фактом: шилоклювку наблюдали в мае 2009 года в Тажеранах (в устье Анги), в Култуке в мае 2020 года — 14 особей. В конце мая 2022 года 4 особи держались парами, как и пеганки – их видели и в первой декаде июня текущего года.



- Увидеть эти виды в Прибайкальском национальном парке, конечно, любопытно. Возможно, какую-то роль в этом сыграл тёплый май, либо в местах привычного гнездования шилоклювки и пеганки увеличилась плотность популяции и теплолюбивые пернатые стали искать новые места; установить действительные причины сложно. Но очевидно, что выходы за пределы ареала обитания есть – это уже отмечали мои коллеги. В Тажеранских степях, на Ольхоне, в районе Большого Голоустного и Култука мы раз в несколько лет наблюдаем залётных птиц, — например, чёрного грифа. Тщательно документируем такие случаи, накапливаем данные для аналитики в последующем. Кстати, наблюдения можно делать в течение всего года, и я допускаю, что кому-то из гостей территории повезёт и удастся сделать качественные снимки или даже снять залётных пернатых на видео, - рассказала Марина Алексеенко, орнитолог дирекции «Заповедное Прибайкалье».



Впереди у научных сотрудников – новые выезды: в июне им предстоит провести мониторинг водоплавающих Прибайкальского национального парка. К новым возможным сюрпризам и нетипичным для западного Байкала «пернатым гостям» они готовы.



Справка



Шилоклювка – крупный, высокий на ногах кулик белой окраски с характерным чёрным рисунком. Внесён в Красные книги Иркутской области и России. Его яркая отличительная особенность – тонкий, дугообразно загнутый клюв. Самая северная точка Иркутской области, в которой наблюдали появление шилоклювки – Усольский район.



Пеганка – крупный представитель семейства утиных со своеобразной окраской из комбинации рыжих, белых и чёрных тонов. Вид внесён в Красную книгу Иркутской области. Одну из встреч орнитологи отметили на Братском водохранилище.

