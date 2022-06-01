В саду вуза Бурятии впервые зацвёл монгольский дуб

Первые плоды от него ожидаются этой осенью



В мае этого года в ботаническом саду Бурятского госуниверситета впервые замечено массовое цветение монгольского дуба. Этот вид, по латыни именуемый Quercus mongolica, распространён в Северном Китае, на Корейском полуострове, на севере Японии, в России – в Приморском и Хабаровском краях, в Амурской области и на Сахалине.



- Осенью ждём первые плоды от районированной особи. В условиях резкоконтинетального климата Бурятии дуб монгольский обычно вымерзает, не достигая зрелого генеративного возрастного состояния, однако в особых микроклиматических условиях иногда выживает, - пояснила заведующая кафедрой ботаники БГУ, кандидат биологических наук Татьяна Басхаева.



По её словам, плодово-ягодные культуры ботанического сада вуза успешно цветут в обычные сроки. В весенних работах в саду принимали участие студенты факультета биологии, географии и землепользования и медицинского института.

