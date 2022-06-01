Первые плоды от него ожидаются этой осенью
В мае этого года в ботаническом саду Бурятского госуниверситета впервые замечено массовое цветение монгольского дуба. Этот вид, по латыни именуемый Quercus mongolica, распространён в Северном Китае, на Корейском полуострове, на севере Японии, в России – в Приморском и Хабаровском краях, в Амурской области и на Сахалине.
- Осенью ждём первые плоды от районированной особи. В условиях резкоконтинетального климата Бурятии дуб монгольский обычно вымерзает, не достигая зрелого генеративного возрастного состояния, однако в особых микроклиматических условиях иногда выживает, - пояснила заведующая кафедрой ботаники БГУ, кандидат биологических наук Татьяна Басхаева.
По её словам, плодово-ягодные культуры ботанического сада вуза успешно цветут в обычные сроки. В весенних работах в саду принимали участие студенты факультета биологии, географии и землепользования и медицинского института.
В саду вуза Бурятии впервые зацвёл монгольский дуб
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Заявки принимаются до 20 июня
Первые плоды от него ожидаются этой осенью
Сборная республики заняла второе место
Подача тепла прекращена на севере республики
Всего спортсмены республики заняли шесть призовых мест
На площадке установили новые карусели, качели и большой аттракцион
Масочный режим ушёл в историю с началом лета
Из-за перекрытия одной дорожной артерии могут образоваться километровые пробки
Программа вечера была исполнена тремя оркестрами
В Сети появилась необычная петиция
Алдар Путункеев был выпускником Военно-медицинской академии имени Кирова
Также женщины испекли песочное печенье
Ожидаются дожди, грозы и ветер
Штат специалистов по опеке и попечительству уже давно нуждается в расширении
Прокуратура Бурятии внесла представление администрации колонии