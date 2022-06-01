Имя Станислава Аригунова будет увековечено в ЛНР
В Баргузинском районе Бурятии простятся с Аригуновым Станиславом Сергеевичем, погибшим в ходе спецоперации на Украине. В последние годы он служил в воинской части в Луганской Народной Республике, сообщается в группе «Баргузин-инфо».
Станислав Геннадьевич родился в селе Улюн Баргузинского района в многодетной семье. В 1998 году окончил Улюнскую среднюю школу. Поступил в технологический колледж ВСГТУ в Улан-Удэ по специальности юриспруденция.
В октябре 2000 года после окончания колледжа был призван на срочную службу. Попал в спецназ внутренних войск. По контракту служил далее в российской армии, неоднократно выполнял служебно-боевые задачи в Республике Чечня до 2009 года. Был ветераном боевых действий.
В 2009 году вернулся в Улан-Удэ. С 2009 по 2015 год работал в частном охранном предприятии, старшим охранником группы быстрого реагирования.
До отъезда в ЛНР состоял на воинском учёте в военкомате Иволгинского района.
В 2015 году уехал добровольцем в Луганскую народную республику, работал в народной милиции города Ровеньки инструктором добровольцев. Обучал рукопашному бою, тактике и стратегии ведения боя в городских и полевых условиях.
В последние годы служил по контракту в воинской части в Луганской Народной Республике.
Погиб 16 марта в ходе боевых действий под городом Рубежное ЛНР от огнестрельных ранений.
Зачислен на вечную память на Аллее Славы в городе Брянск ЛНР.
Станислав очень гордился, что на Донбассе их называли «путинские буряты». Жители Донбасса и боевые братья передали, что это был самый храбрый и лучший бурят. Станислав говорил, что вернётся на Родину, когда всё закончится.
Гражданская панихида проходит сегодня в селе Улюн Баргузинского района. Местные жители собрались у памятника павшим героям.
На Украине погиб военный, которого называли самым храбрым бурятом
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