Коронавирус в Бурятии унёс жизнь ещё одного больного



С начала пандемии умерли от ковида 3028 жителей Бурятии. Накануне скончался один больной. В отличие от других регионов, в республике не раскрывают точный возраст умерших: о вчерашнем скончавшемся пациенте известно лишь, что это был человек в возрасте до 65 лет.



Сегодня в стационарах получают лечение 114 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано семь человек.



В отделениях реанимации лежат 28 больных, 14 из которых пенсионного возраста.



На амбулаторном лечении и наблюдении находится 210 человек.



За всё время выздоровели от коронавируса 133 249 пациентов, в том числе 32 за предыдущие сутки.



В республике продолжается кампания по вакцинации против коронавируса. Хотя бы одну прививку поставили 500 806 человек (69,6 % от взрослого населения), ревакцинировались 156 919 жителей.



Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году впервые с 2020 года



С начала пандемии умерли от ковида 3028 жителей Бурятии. Накануне скончался один больной. В отличие от других регионов, в республике не раскрывают точный возраст умерших: о вчерашнем скончавшемся пациенте известно лишь, что это был человек в возрасте до 65 лет.Сегодня в стационарах получают лечение 114 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано семь человек.В отделениях реанимации лежат 28 больных, 14 из которых пенсионного возраста.На амбулаторном лечении и наблюдении находится 210 человек.За всё время выздоровели от коронавируса 133 249 пациентов, в том числе 32 за предыдущие сутки.В республике продолжается кампания по вакцинации против коронавируса. Хотя бы одну прививку поставили 500 806 человек (69,6 % от взрослого населения), ревакцинировались 156 919 жителей.Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году впервые с 2020 года детские загородные лагеря в Бурятии будут работать со стопроцентной заполняемостью . Отменено проведение лабораторных исследований на COVID-19 при заезде в лагерь. Дети проходят только стандартную медкомиссию по месту жительства

На сегодняшний день в Бурятии общее число случаев заражений COVID-19 за всё время достигло 136 601. Из них 44% (60 435) приходится на жителей Улан-Удэ.За минувшие сутки выявили 30 больных. В последнее время этот показатель колеблется примерно в одних и тех же значениях – от 20-ти до 30-ти. Резких изменений нет.