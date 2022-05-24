В детских лагерях Улан-Удэ сняли ковидные ограничения

Тесты на коронавирус для отдыхающих наконец-то отменили



В этом году впервые с 2020 года детские загородные лагеря в Бурятии будут работать со стопроцентной заполняемостью. Отменено проведение лабораторных исследований на COVID-19 при заезде в лагерь. Дети проходят только стандартную медкомиссию по месту жительства, сообщили в администрации Улан-Удэ.



- В десяти загородных лагерях Улан-Удэ организуется работа при стопроцентной наполняемости, то есть у нас сняты ограничения по ковиду, – сообщила заместитель мэра - председатель комитета по социальной и молодёжной политике Светлана Трифонова.



Этим летом в Улан-Удэ будут работать 49 лагерей с дневным пребыванием, 20 лагерей труда и отдыха и 10 муниципальных загородных лагерей. Более 5,5 тысяч детей отдохнут в лагерях, из них 1217 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.



- В летний период в приоритетном порядке будут оздоровлены дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Это дети-сироты, опекаемые, инвалиды, дети, состоящие на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних, - рассказала Светлана Трифонова.



С 30 мая начнут работу лагеря при школах города. Они уже прошли проверку и получили санитарно-эпидемиологическое заключение. Загородные лагеря начнут работу в июне, одним из первых откроет сезон лагерь «Родник» на Верхней Берёзовке, здесь первая смена начнётся уже с 5 июня.



Все школы города, где будут организованы пришкольные лагеря, и загородные лагеря будут взяты под охрану частными охранными организациями. Все лагеря полностью обеспечены ограждением и видеонаблюдением.



Родители могут подать заявки на летний отдых до 15 июля непосредственно в лагерь. Также продолжается прием заявок на отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. С 1 апреля по 15 июля заявки принимают в районных администрациях, по месту жительства ребёнка.

