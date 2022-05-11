В Бурятии прошли первые автогонки летнего сезона

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований



В Бурятии прошёл первый этап чемпионата республики по автомобильному кроссу «Маёвка 2022». Открытие летнего сезона автогонок состоялось 8 мая в селе Нюки Кабанского района. Участниками соревнований стали пилоты из Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.



Как сообщает СТК «Сибирь», в автокроссе приняли участие автомобили 3 классов. Победителями и призёрами турнира стали:



Класс «Д-2 классика»

1 место - Щербаков Александр, г. Улан-Удэ (бортовой номер 12)

2 место - Щербаков Сергей, г. Улан-Удэ (бортовой номер 17)

3 место - Афанасьев Илья, Тарбагатайский район (бортовой номер 1)

4 место - Котовщиков Виктор, г. Улан-Удэ (бортовой номер 11)

5 место - Буркин Александр, г. Чита (бортовой номер 33)

6 место - Александров Андрей, г. Улан-Удэ (бортовой номер 35)

7 место - Налимов Владимир, г. Шилка (бортовой номер 63)



Класс «Супер 1600»

1 место - Заруднев Виктор, г. Иркутск (бортовой номер 67)

2 место - Петрушин Василий, г. Иркутск (бортовой номер 13)

3 место - Жидовецкий Владимир, г. Улан-Удэ (бортовой номер 39)

4 место - Тинченко Сергей, г. Чита (бортовой номер 38)

5 место - Гребенкина Ксения, г. Улан-Удэ (бортовой номер 50)

6 место - Телепов Иван, г. Братск (бортовой номер 15)

7 место - Вязьмин Вадим, г. Слюдянка (бортовой номер 37)

8 место - Замешаев Денис, г. Чита (бортовой номер 46)



Класс «СуперАвто»

1 место - Бадмаев Александр, г. Улан-Удэ (бортовой номер 87)

2 место - Александров Александр, г. Улан-Удэ (бортовой номер 77)



Также в этот день в Нюках состоялся второй этап открытого чемпионата Бурятии по мотокроссу. Победителями в классе «Мотоциклы с коляской» стали Алексей и Олег Невзгодовы. В классе «Открытый» - Дмитрий Кремлев. В классе «Эндуро» - Михаил Иевский. В классе «Пит байк» – Константин К. Об этом сообщает федерация мотоциклетного спорта РБ.

