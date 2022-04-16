Читинку осудили за нападение и оскорбление транспортных полицейских

Преступление произошло три года назад
Жительница Читы признана виновной в оскорблении и применении насилия в отношении двух сотрудников транспортной полиции.
Как установлено судом и следствием, 19 августа 2019 года подсудимая, находясь в здании аэропорта Читы, обратилась к сотрудникам полиции с требованиями снять её совершеннолетнюю дочь с рейса, которая улетает без её согласия. На отказ сотрудников полиции выполнить эти требования подсудимая стала выражаться в общественном месте нецензурной бранью, чем совершала административное правонарушение, а также она неоднократно пыталась пройти в стерильную зону аэропорта, куда вход посторонним лицам запрещён.
Полицейские потребовали от подсудимой прекратить, однако в ответ женщина стала высказывать в адрес сотрудников полиции нецензурные выражения, унижающих их честь и достоинство, а также нанесла им по одному удару в область груди.
После этого, подсудимая, не желая быть привлечённой к административной ответственности за совершенное ею административное правонарушение, попыталась скрыться из здания аэропорта. При выходе из аэропорта читинка нанесла ещё два удара одному из полицейских в область груди и лица, который пытался воспрепятствовать её действиям.
В 2019 году уголовное дело в отношении подсудимой было направлено в Черновский районный суд Читы. Однако из-за неоднократных неявок женщины в суд заседания откладывались, в связи с чем в марте 2022 года суд объявил её в розыск и изменил ей меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу. Позднее её местонахождение было установлено.
- Несмотря на позицию стороны защиты, активное выступление подсудимой в средствах массовой информации о неправомерности действий сотрудников полиции, суд с учётом собранных доказательств и мнения государственного обвинителя Читинской транспортной прокуратуры признал её виновной в совершении данных преступлений, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
Суд назначил ей наказание по ст. 319 УК РФ в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей (освобождена от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности), по ч. 1 ст. 318 УК РФ - в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Приговор в законную силу не вступил.
Читинку осудили за нападение и оскорбление транспортных полицейских
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Преступление произошло три года назад
Задать интересующие вопросы можно до конца апреля
Соревнования проходят в Максимихе
Не зарегистрировано ни одного летального исхода
Сократить численность хищника планируют к 2023 году
Снег ожидается только на севере республики
Алексей Цыденов заявил, что процентные ставки не изменятся
Концерт собрал несколько сотен человек
Заключительный мастер-класс для художников дал Зорикто Доржиев. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Международное пассажирское сообщение с Монголией было приостановлено ещё в марте 2020 года
Концерт состоялся в КТЦ «Феникс»
Бестужевцы дадут ответы на важные вопросы зрителей
Также работники восстановили повреждённые плитки
Концерт прошёл на главной площади столицы Бурятии
Вопрос с заработной платой стал настолько острым, что большая часть спасателей решили уйти