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Читинку осудили за нападение и оскорбление транспортных полицейских

Читинку осудили за нападение и оскорбление транспортных полицейских
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Преступление произошло три года назад

Жительница Читы признана виновной в оскорблении и применении насилия в отношении двух сотрудников транспортной полиции.

Как установлено судом и следствием, 19 августа 2019 года подсудимая, находясь в здании аэропорта Читы, обратилась к сотрудникам полиции с требованиями снять её совершеннолетнюю дочь с рейса, которая улетает без её согласия. На отказ сотрудников полиции выполнить эти требования подсудимая стала выражаться в общественном месте нецензурной бранью, чем совершала административное правонарушение, а также она неоднократно пыталась пройти в стерильную зону аэропорта, куда вход посторонним лицам запрещён.

Полицейские потребовали от подсудимой прекратить, однако в ответ женщина стала высказывать в адрес сотрудников полиции нецензурные выражения, унижающих их честь и достоинство, а также нанесла им по одному удару в область груди.

После этого, подсудимая, не желая быть привлечённой к административной ответственности за совершенное ею административное правонарушение, попыталась скрыться из здания аэропорта. При выходе из аэропорта читинка нанесла ещё два удара одному из полицейских в область груди и лица, который пытался воспрепятствовать её действиям.

В 2019 году уголовное дело в отношении подсудимой было направлено в Черновский районный суд Читы. Однако из-за неоднократных неявок женщины в суд заседания откладывались, в связи с чем в марте 2022 года суд объявил её в розыск и изменил ей меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу. Позднее её местонахождение было установлено.

- Несмотря на позицию стороны защиты, активное выступление подсудимой в средствах массовой информации о неправомерности действий сотрудников полиции, суд с учётом собранных доказательств и мнения государственного обвинителя Читинской транспортной прокуратуры признал её виновной в совершении данных преступлений, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Суд назначил ей наказание по ст. 319 УК РФ в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей (освобождена от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности), по ч. 1 ст. 318 УК РФ - в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.
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