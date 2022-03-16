В программе мероприятия запланированы гонки и экстрим-площадка
Первый в Чите фестиваль по развитию велокультуры «VeloFest» и первые массовые гонки для всех любителей велоспорта пройдут в столице Забайкалья 14 мая. Соревнования объединят профессионалов и любителей из Читы и районов края.
- Для участников будут созданы дистанции от 1 до 50 километров. Зарегистрироваться на забег смогут и дети. Планируется, что участвовать в гонках будут около 250 велосипедистов, не считая зрителей и болельщиков. Участие в «VeloFest» – бесплатное, – рассказала организатор фестиваля Мария Численко.
Также она добавила, что помимо гонок на фестивале будет представлена площадка для BMX, а для всех участников, болельщиков и зрителей будет организован спортивный праздник.
- Регистрация на мероприятие для всех желающих откроется с середины марта по номеру телефона: +7 (914) 492-82-75. Следить за новостями велофестиваля можно на странице организаторов @kos_mos_event, а также позвонить организатору «VeloFest» по телефону: +7 (914) 368-86-29, - сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
Возрастное ограничение 0+
В Чите пройдёт первый фестиваль по развитию велокультуры
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В деле разбиралась прокуратура
Больной обратился в прокуратуру
В дело вмешалась прокуратура
В программе мероприятия запланированы гонки и экстрим-площадка
Традиционное мероприятие состоится в течение апреля
В регионе по-прежнему ветреная погода
К участию приглашаются знатоки поэзии и рифмы
В соревнованиях примут участие юноши и девушки до 18 лет
Обряд защиты земляков пройдёт около Шишкинских писаниц
Соревнования пройдут на лыжной базе ВСГУТУ
Мероприятие пройдёт в дистанционном формате
В торжестве приняли участие 16 семей
Её также называют «аквамариновая свадьба»
В акции участвовало около 300 человек
Победителями стала команда из Селенгинска