В Чите пройдёт первый фестиваль по развитию велокультуры

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В программе мероприятия запланированы гонки и экстрим-площадка



Первый в Чите фестиваль по развитию велокультуры «VeloFest» и первые массовые гонки для всех любителей велоспорта пройдут в столице Забайкалья 14 мая. Соревнования объединят профессионалов и любителей из Читы и районов края.



- Для участников будут созданы дистанции от 1 до 50 километров. Зарегистрироваться на забег смогут и дети. Планируется, что участвовать в гонках будут около 250 велосипедистов, не считая зрителей и болельщиков. Участие в «VeloFest» – бесплатное, – рассказала организатор фестиваля Мария Численко.



Также она добавила, что помимо гонок на фестивале будет представлена площадка для BMX, а для всех участников, болельщиков и зрителей будет организован спортивный праздник.



- Регистрация на мероприятие для всех желающих откроется с середины марта по номеру телефона: +7 (914) 492-82-75. Следить за новостями велофестиваля можно на странице организаторов @kos_mos_event, а также позвонить организатору «VeloFest» по телефону: +7 (914) 368-86-29, - сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.



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