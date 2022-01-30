На выставке представлены более 60 графических работ, макеты книг, офортные доски
27 января в Художественном музее имени Сампилова молодая художница Дарима Кантакова открыла свою выставку.
На персональной выставке представлены работы, выполненные в технике печатной и станковой графики. Интерес у зрителей вызовет полная серия графических работ по знаменитому бурятскому героическому эпосу «Гэсэр». Макеты авторских книг, уже ставшие известными, дополнят экспозицию в музее.
Дарима Кантакова в 2020 году закончила Санкт-Петербургскую академию художеств имени Репина и вернулась в Бурятию. Начиная с 2017 года, является активной участницей различных региональных и международных выставок. Занимается графикой, иллюстрацией книг. Её графические работы весьма лаконичны, её образы просты и условны, а фон зачастую определяет отношение изображения к пространству рисунка. Произведения, выполненные в этой технике, оставляют зрителю возможность домыслить увиденное на основании контуров и силуэтов, изображённых художником.
На выставке представлены более 60 графических работ, макеты книг, офортные доски.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ работает выставка работ молодой художницы
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