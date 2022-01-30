В Улан-Удэ работает выставка работ молодой художницы

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

На выставке представлены более 60 графических работ, макеты книг, офортные доски



27 января в Художественном музее имени Сампилова молодая художница Дарима Кантакова открыла свою выставку.



На персональной выставке представлены работы, выполненные в технике печатной и станковой графики. Интерес у зрителей вызовет полная серия графических работ по знаменитому бурятскому героическому эпосу «Гэсэр». Макеты авторских книг, уже ставшие известными, дополнят экспозицию в музее.



Дарима Кантакова в 2020 году закончила Санкт-Петербургскую академию художеств имени Репина и вернулась в Бурятию. Начиная с 2017 года, является активной участницей различных региональных и международных выставок. Занимается графикой, иллюстрацией книг. Её графические работы весьма лаконичны, её образы просты и условны, а фон зачастую определяет отношение изображения к пространству рисунка. Произведения, выполненные в этой технике, оставляют зрителю возможность домыслить увиденное на основании контуров и силуэтов, изображённых художником.



На выставке представлены более 60 графических работ, макеты книг, офортные доски.



Возрастное ограничение 6+

