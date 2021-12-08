На приёме будут рассмотрены вопросы нарушений трудовых прав
16 декабря в 10:00 в прокуратуре Бурятии заместитель прокурора республики Светлана Козлова проведёт личный приём по вопросам защиты трудовых прав, поддержки занятости населения, рассмотрения сообщений о преступлениях и расследования уголовных дел в указанных сферах.
В приёме примут участие представители следственного управления СКР по Бурятии, Государственной инспекции труда и Республиканского агентства занятости населения.
Жители республики могут обратиться на приём с помощью видеоконференцсвязи через районную прокуратуру по месту жительства.
Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру республики лично или по телефонам: 8(3012) 21-08-52, 21-11-33, 21-44-98, 8-914-050-96-79.
Прокуратура Бурятии проведёт приём граждан
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