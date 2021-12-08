Прокуратура Бурятии проведёт приём граждан

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

На приёме будут рассмотрены вопросы нарушений трудовых прав



16 декабря в 10:00 в прокуратуре Бурятии заместитель прокурора республики Светлана Козлова проведёт личный приём по вопросам защиты трудовых прав, поддержки занятости населения, рассмотрения сообщений о преступлениях и расследования уголовных дел в указанных сферах.



В приёме примут участие представители следственного управления СКР по Бурятии, Государственной инспекции труда и Республиканского агентства занятости населения.



Жители республики могут обратиться на приём с помощью видеоконференцсвязи через районную прокуратуру по месту жительства.



Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру республики лично или по телефонам: 8(3012) 21-08-52, 21-11-33, 21-44-98, 8-914-050-96-79.

