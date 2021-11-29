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В Бурятии развёрнута выставка о подвигах селенгинцев в Крыму

В Бурятии развёрнута выставка о подвигах селенгинцев в Крыму
Общество,  Фото:пресс-служба нацмузея РБ
Сегодня исполнилось 225 лет со дня формирования Селенгинского пехотного полка

26 ноября в посёлке Новоселенгинск Бурятии открылась выставка «На севастопольских бастионах». Экспозиция в Новоселенгинском музее декабристов посвящена 225-летию со дня формирования Селенгинского пехотного полка.

Селенгинский мушкетёрский полк был образован 29 ноября 1796 году в городе Селенгинск. Претерпев ряд переименований, 22 февраля 1811 года был назван Селенгинским пехотным полком. Полк участвовал в Отечественной войне 1812 года. Во время Восточной (Крымской) войны полк под командованием полковника А.О. Сабашинского сражался при Ольтенице, участвовал в осаде Силистрии. Осенью 1854 года полк в составе 11-й пехотной дивизии был направлен в Крым. 24 октября 1854 года участвовал в Инкерманском сражении.

На выставке представлены: знак на кивер «Гренада об одном огне», медаль «В память о войне 1853–1856 гг.», пуговицы с мундиров солдат с указанием номеров пехотных полков, принимавших участие в обороне Севастополя, английские и французские ружейные пули.

Во время Крымской войны жители города Селенгинска дважды собирали деньги для раненых солдат. В ответ Селенгинский полк выслал в Селенгинск икону Печерской Божией Матери. Копия иконы и послание пехотинцев представлены на этой выставке.

Выставка будет работать до 1 февраля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба национального музея РБ.

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музей выставка Селенгинский район Новоселенгинск Бурятия история

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