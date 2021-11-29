На вокзале в Улан-Удэ установили справочный видеотерминал

Здесь информацию можно получить даже на китайском языке



В 2021 году на вокзалах станций Улан-Удэ, Иркутск-Пассажирский, Тайшет, Падунские Пороги, Нижнеудинск, Северобайкальск, Черемхово, Зима и Ангарск были установлены информационные видеотерминалы для пассажиров. Современные устройства пришли на смену традиционным справочным бюро.



- Для получения необходимой информации пассажиру достаточно просто подойти к терминалу. В интерактивном режиме устройство предоставит общие данные о вокзальном комплексе, поможет ознакомиться с каталогом услуг, навигацией по вокзалу, его доступностью для маломобильных граждан. Также через терминал можно изучить актуальное расписание движения поездов и выполнить поиск поездов по заданным маршрутам, - сообщили в пресс-службе министерства транспорта Бурятии.



В режиме видеосвязи через терминал пассажир сможет круглосуточно связаться с оператором контактного центра. Подробную консультацию специалисты готовы оказать не только на русском, но также на английском и китайском языках. К примеру, туристам оператор поможет сориентироваться в новом городе: забронирует комнату отдыха на вокзале, расскажет о работе общественного транспорта и т.п.



Само подразделение контактного центра территориально расположено на вокзале станции Иркутск-Пассажирский. При этом консультации его специалисты оказывают для пассажиров 41 вокзала от Омска до Владивостока.

