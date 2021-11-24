Очаг заболевания ликвидируются ветврачами в Ононском районе
Лаборатория федерального центра охраны животных подтвердила вспышку заразного узелкового дерматита на территории села Красная Ималка Ононского района Забайкальского края.
- В связи с нетипичным и быстрым распространением заболевания проведены дополнительные исследования, по результатам которых выявлен штамм заразного узелкового дерматита, - рассказал руководитель краевой ветеринарной службы региона Андрей Лим.
Губернатор края уже подписал постановление об установлении ограничительных мероприятий.
Андрей Лим добавил, что в связи с большим распространением дерматита на территории села Госветслужбой региона принято решение об отчуждении заболевших и контактных животных, а также кормов – с возмещением ущерба. Размер компенсации рассчитают согласно рыночной стоимости живого животного, сообщает государственная ветеринарная служба Забайкальского края.
В Забайкалье подтвердилась вспышка узелкового дерматита
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