В Забайкалье подтвердилась вспышка узелкового дерматита

Очаг заболевания ликвидируются ветврачами в Ононском районе



Лаборатория федерального центра охраны животных подтвердила вспышку заразного узелкового дерматита на территории села Красная Ималка Ононского района Забайкальского края.



- В связи с нетипичным и быстрым распространением заболевания проведены дополнительные исследования, по результатам которых выявлен штамм заразного узелкового дерматита, - рассказал руководитель краевой ветеринарной службы региона Андрей Лим.



Губернатор края уже подписал постановление об установлении ограничительных мероприятий.



Андрей Лим добавил, что в связи с большим распространением дерматита на территории села Госветслужбой региона принято решение об отчуждении заболевших и контактных животных, а также кормов – с возмещением ущерба. Размер компенсации рассчитают согласно рыночной стоимости живого животного, сообщает государственная ветеринарная служба Забайкальского края.

