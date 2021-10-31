Нужная профессия – «водитель-почтовик»



Потомственного водителя в коллективе уважают и коллеги, и руководство. Не раз его добросовестный труд отмечали благодарностями, почётными грамотами, и его фото появлялось на доске почёта филиала. И за три десятилетия водительского почтового стажа к нему не было претензий по работе. На вопрос «В чём ваш секрет?» он спокойно и просто отвечает: «Свою работу надо любить».



А еще Анатолий любит свою замечательную семью: жену, троих дочерей и внуков.



Ведь для каждого человека важно найти себя, своё любимое дело, которое приносит удовлетворение и приносит пользу другим людям. И такую профессию выбрал Анатолий Игумнов и верен ей до сих пор.









Автотранспортное подразделение УФПС Республики Бурятия – это транспортная логистика Почты России в республике. Протяжённость 414 почтовых маршрутов в Бурятии составляет около 90 000 км – это как два раза обогнуть Землю по экватору.Ежедневно на маршруты выходят около 140 автомобилей. Перевозки почтовых грузов осуществляются во все уголки нашей республики, включая труднодоступные места.Зона обслуживания транспортного участка в Кяхтинском районе составляет около 1200 км. Самый длинный маршрут – Кудара-Сомон - протяжённостью 398 км обслуживает 9 населённых пунктов, конечным пунктом которого являются с. Анагустай и Усть-Дунгуй. Они расположены на берегу реки Чикой. С другой стороны Чикоя уже начинается территория другой страны - Монголии.В Кяхтинском районе все населённые пункты обслуживают всего пять водителей – профессионалы своего дела. Среди них самый ответственный участок часто достаётся Анатолию Игумнову.За рулём он уже более 39 лет, из них 29 лет работает на почте, и профессию, как сам говорит, перенял от своего отца Василия Николаевича. С малых лет стал незаменимым помощником отцу. Тяга к технике предопределила его дальнейшую судьбу. Он всегда с улыбкой вспоминает о том, как почта приглянулась, притянула - здесь работают люди, преданные своему делу, добрые и отзывчивые. Его всегда и везде ждут с нетерпением, особенно в удалённых населённых пунктах. «Как говорится, пришёл на почту – и остался», - шутит Анатолий.На автомобиле ГАЗ-2705 Анатолий доставляет жителям отдалённых районов почтовые отправления, печатные издания и товары народного потребления. По пути следования по маршруту он разгружается, а в конечной точке отдыхает. Затем загружает новые почтовые отправления, которые надо доставить в Кяхту. С обменом почты он объездил все маршруты почтамта. Самый опасный участок на пути – это переезд через Алтайский хребет, здесь надо быть предельно внимательным и осторожным. За долгие годы Анатолий изучил все шероховатости дороги, «капризы» сибирской погоды и уверенно ведёт свою «любимицу» по просторам республики.Александр Васильевич вспоминает один из случаев, когда ему с коллегами пришлось встречать Новый год под настоящей сибирской ёлкой в лесу. Это было в начале его трудовой деятельности на почте. Машина с почтовым грузом сломалась по дороге из Кудара-Сомона и руководство районного узла почтовой связи отправило Александра Игумнова на помощь. Ему пришлось на буксире тянуть вышедшую из строя машину, скорость минимальная, морозы сибирские, дорога лесная… По пути разжигали костёр, чтобы погреться и попить горячую воду. Вместо новогодней песни пели про водителя «Крепче за баранку держись, шофёр». Только к утру приехали в пункт назначения. Тот Новый Год запомнился на всю жизнь.