Его участниками станут ребята из военно-патриотических клубов области
Уже месяц в Иркутске идёт работа организационного комитета Иркутского городского фестиваля военно-патриотических клубов «Гвардия Сибири». 24 октября, в День спецназа ветеранов спецподразделений поздравят с праздником воспитанники военно-патриотических клубов и кадетских классов Иркутска и области. Также ребята покажут, чему научились, поучаствуют в конкурсах и викторинах.
В работе судейской коллегии примут участие ветераны спецподразделений, а в качестве главного судьи соревнований выступает ветеран СОБРа, подполковник МВД, обладатель крапового берета Андрей Путь. Также гостями фестиваля станут представители администрации, ветеранских общественных организаций.
В программе фестиваля:
- Торжественное открытие и закрытие фестиваля, награждение победителей;
- Чествование ветеранов спецподразделений;
- День открытых дверей ИГЦ «Патриот»;
- Показ боевой техники;
- Дискуссионная площадка для руководителей военно-патриотических клубов в формате круглого стола;
- Выставка оружия;
- Конкурсы и соревнования для воспитанников военно-патриотических клубов «Это – мы!», «Боевой листок», «Огневой рубеж», «Боевая задача» с элементами игры-викторины, проверки физподготовки, квесты.
Фестиваль начнётся в 10:00 в Иркутском городском центре «Патриот», сообщает пресс-служба МКУ «Город».
Возрастное ограничение 6+
В Иркутске развернётся фестиваль «Гвардия Сибири»
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