В Иркутске развернётся фестиваль «Гвардия Сибири»

Его участниками станут ребята из военно-патриотических клубов области



Уже месяц в Иркутске идёт работа организационного комитета Иркутского городского фестиваля военно-патриотических клубов «Гвардия Сибири». 24 октября, в День спецназа ветеранов спецподразделений поздравят с праздником воспитанники военно-патриотических клубов и кадетских классов Иркутска и области. Также ребята покажут, чему научились, поучаствуют в конкурсах и викторинах.



В работе судейской коллегии примут участие ветераны спецподразделений, а в качестве главного судьи соревнований выступает ветеран СОБРа, подполковник МВД, обладатель крапового берета Андрей Путь. Также гостями фестиваля станут представители администрации, ветеранских общественных организаций.



В программе фестиваля:

- Торжественное открытие и закрытие фестиваля, награждение победителей;

- Чествование ветеранов спецподразделений;

- День открытых дверей ИГЦ «Патриот»;

- Показ боевой техники;

- Дискуссионная площадка для руководителей военно-патриотических клубов в формате круглого стола;

- Выставка оружия;

- Конкурсы и соревнования для воспитанников военно-патриотических клубов «Это – мы!», «Боевой листок», «Огневой рубеж», «Боевая задача» с элементами игры-викторины, проверки физподготовки, квесты.



Фестиваль начнётся в 10:00 в Иркутском городском центре «Патриот», сообщает пресс-служба МКУ «Город».



Возрастное ограничение 6+

