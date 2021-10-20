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На МАПП в Забайкальске хотят ввести электронную очередь

На МАПП в Забайкальске хотят ввести электронную очередь
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Такое предложение поступило Минтрансу РФ от правительства Забайкалья

Правительство Забайкальского края готовит предложения в министерство транспорта России по оптимизации работы на МАПП «Забайкальск» в условиях COVID-19 и ликвидации скопления транспортных средств перед пунктом пропуска. В числе предложенных мер – введение электронной очереди для грузовых автомобилей.

- Необходимо продумать возможность введения совместной с китайской стороной электронной очереди. В неё должна поступать информация, когда будет доступен к отгрузке тот или иной груз с китайской стороны, а также заявка от водителя о возможной дате прибытия для прохождения государственной границы. Таким образом, машина должна заходить на пункт пропуска в наиболее оптимальное время. Это позволит сократить количество ожидающих на границе автомобилей, – пояснил глава региона Александр Осипов.

Также в связи с распространением COVID-19 он поручил предусмотреть возможные места размещения водителей, оснащение этих площадок предметами первой необходимости.

Сформированные предложения правительство региона направило в министерство транспорта России. Федеральный орган власти будет принимать итоговое решение о реализации мероприятий на пункте пропуска. Вопрос находится в компетенции федерального оперативного штаба по коронавирусу.

Напомним, на данный момент на МАПП ведётся работа по внедрению так называемой схемы «Один тягач – много прицепов», при которой тягач заезжает на территорию КНР с порожним прицепом и забирает свой груженный, оставленный днём ранее.

Пропуск транспортных средств по-прежнему осуществляется строго по спискам, формируемым китайской стороной. В настоящее время пропускная способность составляет порядка 360 единиц в день. Перед пунктом пропуска, по данным на 18 октября, в очереди находилось 150 транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
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