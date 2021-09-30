Улан-удэнец стал призёром конкурса стихов и эссе

Работы были посвящены юбилею посёлка Агинское



В Агинском Бурятском округе подвели итоги открытого онлайн-конкурса стихов и эссе «В созвездии Агинска». Мероприятие было приурочено к 240-летию посёлка Агинское.



Жюри во главе с заслуженным работником культуры РФ Даримой Ринчиновой объявило результаты конкурса. В номинации «Стихи» третье место присуждено стихотворению учителя бурятского языка и литературы Сахюртинской средней школы Билигмы Болотовой «Ага тосхон – жаргалай орон». Второе место занял инспектор Гостехнадзора из города Улан-Удэ Цымпил Жамбалов со стихотворением «Ага тосхон – манай заяан!». Победителем в номинации признано произведение «Ага нютагни» ветерана труда из села Токчин Намсалмы Доржипалановой.



Благодарственными письмами и поощрительными призами награждены студентка Читинской медакадемии Санжита Аюрова из села Цокто-Хангил («Агамни — алтанхан буусамни»), ветеран труда из посёлка Агинское Цыжидма Базаржапова («Ага тосхон»), преподаватель Агинского педагогического колледжа им. Б. Ринчино Батожаргал Дашибалбаров («Агинску – 240 лет»), делопроизводитель Судунтуйской средней школы Долгорханда Дашидондокова («Урган hалбарhай Агамнай»).



В номинации «Эссе» первое место присуждено произведению учителя бурятского языка и литературы Судунтуйской средней школы Мыдыгмы Балдановой «Ага нютаг тухай дурсалга».



Победители и призёры награждены грамотами и денежными призами, а произведения рекомендованы для публикации в газете. Об этом сообщает совет женщин «Агинчанка» при главе городского округа «Посёлок Агинское».

