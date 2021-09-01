Учащиеся будут заниматься одну неделю дома, а вторую – в классе
В Монголии начался учебный год. По данным местного министерства образования и науки, в этом году за школьные парты 854 общеобразовательных школ сядут 718817 учеников, 232 тысяч детей получат дошкольное образование в 1515 детсадах. 40165 студентов будут обучаться в 75 центрах среднего профессионального образования, а 150100 студентов – в 88 высших учебных заведениях.
В каждый класс на всех уровнях учебных заведений допускаются не более 25 человек. Также в школах будут чередовать очную и удалённую формы обучения. То есть школьники будут учиться одну неделю удалённо, из дома, а другую – очно, в школьных кабинетах.
Что касается детских садов, то в сентябре будут приниматься только дети 4-5 лет. Однако министерство образования и науки Монголии заявило, что в следующем месяце в зависимости от эпидемиологической ситуации будет решён вопрос принятия детей 3 лет в детские сады.
Для студентов занятия начнутся 13 сентября, сообщает новостное агентство «Монцамэ».
В настоящее время 90% учителей и сотрудников образовательных учреждений Монголии прошли вакцинацию от коронавируса.
В школах Монголии будут чередоваться очное и удалённое обучение
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