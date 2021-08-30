История с новорождённым жеребёнком в Бурятии окончилась благополучно

Общество, Фото: опубликовано в группе "Мухоршибирь-инфо"

Кобыла вернулась к своему детёнышу



Сегодня утром в Мухоршибирском районе Бурятии местные жители обнаружили новорождённого жеребёнка. Он один бродил в поле. Через группу «Мухоршибирь-инфо.24/7» бросили клич о поиске владельцев животного.



- Чуть выше кафе на Сухаре в поле жеребёнок. Один, взрослых лошадей вокруг нет. Ещё мокрый, - рассказали местные жители.



Ближе к обеду стало известно, что с жеребёнком всё в порядке.



- Кобыла уже пришла облизывать, хозяин забрал, - отметили сельчане.

