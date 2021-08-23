Забайкалье получит кредит на выплаты пострадавшим от паводка

Им возместят расходы на проведение ремонта жилья



Правительством России подготавливаются предложения по предоставлению пострадавшим от паводков регионам бюджетных кредитов. Об этом заявил первый вице-премьер кабмина Забайкальского края Андрей Кефер во время оперативного совещания.



- Их направят на оперативное предоставление денежных выплат пострадавшим, возмещении им расходов на проведение текущего ремонта жилья, - уточнил Андрей Кефер.



Первый зампред поручил министерству финансов региона наладить работу с федеральным министерством, обсудив сроки и суммы предоставления Забайкальскому краю бюджетных кредитов.



Ранее в Минфине Забайкалья сообщали, что на выплаты пострадавшим от паводка жителям края направлено свыше 400 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба первого заместителя председателя правительства края.

