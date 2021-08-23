Им возместят расходы на проведение ремонта жилья
Правительством России подготавливаются предложения по предоставлению пострадавшим от паводков регионам бюджетных кредитов. Об этом заявил первый вице-премьер кабмина Забайкальского края Андрей Кефер во время оперативного совещания.
- Их направят на оперативное предоставление денежных выплат пострадавшим, возмещении им расходов на проведение текущего ремонта жилья, - уточнил Андрей Кефер.
Первый зампред поручил министерству финансов региона наладить работу с федеральным министерством, обсудив сроки и суммы предоставления Забайкальскому краю бюджетных кредитов.
Ранее в Минфине Забайкалья сообщали, что на выплаты пострадавшим от паводка жителям края направлено свыше 400 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба первого заместителя председателя правительства края.
Забайкалье получит кредит на выплаты пострадавшим от паводка
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