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Читинские пожарные вылетели в Якутию тушить леса

Читинские пожарные вылетели в Якутию тушить леса
Общество,  Фото:из архива пресс-службы Министерства природных ресурсов Забайкальского края
В регионе действуют 120 пожаров

Вечером 24 июня и днём 25 июня 47 сотрудников Читинской базы авиационной охраны лесов вылетели в республику Саха (Якутия) для тушения пожаров. Об этом сообщил директор Читинской авиабазы Андрей Верхушин.

- Республика Саха (Якутия) запросила помощь на тушение лесных пожаров у Забайкальского края. Вчера 28 человек вылетели в город Мирный. Так же сегодня от авиабазы на тушение пожаров улетело ещё 19 человек в город Ленск, - рассказал Андрей Верхушин.

В этом году республика Саха (Якутия) является одним из наиболее горимых регионов в ДФО. На большей части республики сохраняется средний и высокий класс пожарной опасности в лесах. На территории Якутии с начала года было зарегистрировано 384 лесных пожара. Площадь возгорания составила около 174 тысячи гектаров. На сегодня в Якутии действуют 120 пожаров, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.

Забайкальский край Якутия лесные пожары
 
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