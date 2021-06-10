Бурятия заинтересована в совместных турпроектах с соседними регионами

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

По мнению главы республики, Байкал станет точкой притяжения миллионного туристического потока



Развитие туризма на Байкале обсудили глава Бурятии Алексей Цыденов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк Александр Абрамкин. Основной темой обсуждения в ходе пресс-конференции, стало совместное развитие туристской инфраструктуры южного побережья Байкала, увеличение туристического потока и уровень сервиса гостевого бизнеса, вопросы занятости и вовлечения местных жителей в туристическую сферу.



- У нас с Иркутской областью одна территория – Байкал, и мы в любом случае должны разрабатывать консолидированные туристические маршруты и нам нужно выстраивать такую совместную работу в этом плане. Хотел бы отдельно поблагодарить Сбербанк за ту работу, которую проделала компания. По линии Сбера мы сейчас сотрудничаем со «Стратеджи партнерс», будем совместно в сентябре проводить роад шоу в Москве. Также я знаю интерес Сбербанка уже как инвестора по развитию гостиничных услуг на территории республики, а не как кредитной организации. Уверен, что совместными усилиями через 3-5 лет Байкал станет точкой притяжения миллионного туристического потока, - отметил глава Бурятии.



Александр Абрамкин рассказал, что Сбербанк готов пригласить на московскую площадку роад шоу крупнейших федеральных инвесторов и рассказать им о потенциале развития байкальских регионов и конкретных инвестиционных предложениях.



- Важно сейчас знать, что время для внутреннего туризма особенно горячее и нужно успевать занимать новые ниши. Например, ещё недавно Тюмень, Алтай, Татарстан не были привлекательны для туристов, а сегодня это популярные центры оздоровительного отдыха. То же самое происходит и с байкальской территорией, - добавил председатель Байкальского банка.



Напомним, в 2020 году в рамках соглашения между Сбербанком и правительством республики эксперты аналитической компании «Strategy Partners» подготовили дорожную карту развития туризма в Бурятии. Её этапами стали проведение роад шоу туристского потенциала Бурятии в Улан-Удэ, которое состоялось 6 апреля. В сентябре совместно с ПАО «Сбербанк», Иркутской областью и Бурятией запланирована презентация инвестиционных возможностей Байкальского региона в формате «Road Show». В рамках этого мероприятия запланирована популяризация туристского и инвестиционного потенциала Байкальского региона.



Как отметила министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова, республика заинтересована в дальнейшем сотрудничестве со Сбербанком по мерам поддержки в части льготного кредитования.



- Сейчас для бизнеса необходимы доступные кредитные ресурсы, а также минимальное регулирование со стороны государства. И здесь наша главная задача как органа власти, создать условия для продвижения, - добавила министр.



Благодаря мерам государственной поддержки субъектов туристского бизнеса из регионального бюджета в объёме 52 млн. рублей, запуску чартеров TUI, своевременному открытию летнего сезона Бурятии удалось сохранить туристский бизнес и даже обеспечить рост объёмов платных услуг от сферы туризма на 7,4% в июле 2020 года.



По данным портала «СберАналитик», по индексу туризма Бурятия на сегодняшний день занимает лидирующие позиции в России наряду с Московской областью, Краснодарским краем, Алтаем, Амурской областью, Камчатским краем. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.

