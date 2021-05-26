21 борец представит Бурятию на турнире «Иван Ярыгин»

Спортсмены из Бурятии поборются в семи весовых категориях



XXXII международный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин серии Гран-при «Иван Ярыгин» пройдёт в Красноярске с 27 по 30 мая. Награды разыграют около 350 спортсменов из 10 стран. Мужскую команду Бурятии представит 21 борец, список опубликовало минспорта республики.



57 кг

Тамир Гармаев

Жаргал Баяндуев

Ананда Дашиев



61 кг

Булат Баясхолонов

Дамдин Цыренжапов

Балдан Дондоков

Жаргал Дамдинов



65 кг

Саян Жигзымаев

Даша Шарастепанов

Эрдэм Шарастепанов

Бэлигто Хайдапов

Эрдэм Будажанаев



70 кг

Никита Жаргалов

Очир Доржиев

Буянто Банзаракцаев

Игорь Упхоев



74 кг

Буян Цыренов

Буянто Шадапов

Тумэн Бодиев



86 кг

Барас Базаров



92 кг

Алексей Анищик.



Турнир имени двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы, заслуженного мастера спорта СССР Ивана Ярыгина был учреждён в 1990 году. Первые соревнования прошли в Абакане, а с 1991 года турнир бессменно проводится в Красноярске. С 1999 года турнир носит статус Гран-при.

