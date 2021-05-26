Спортсмены из Бурятии поборются в семи весовых категориях
XXXII международный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин серии Гран-при «Иван Ярыгин» пройдёт в Красноярске с 27 по 30 мая. Награды разыграют около 350 спортсменов из 10 стран. Мужскую команду Бурятии представит 21 борец, список опубликовало минспорта республики.
57 кг
Тамир Гармаев
Жаргал Баяндуев
Ананда Дашиев
61 кг
Булат Баясхолонов
Дамдин Цыренжапов
Балдан Дондоков
Жаргал Дамдинов
65 кг
Саян Жигзымаев
Даша Шарастепанов
Эрдэм Шарастепанов
Бэлигто Хайдапов
Эрдэм Будажанаев
70 кг
Никита Жаргалов
Очир Доржиев
Буянто Банзаракцаев
Игорь Упхоев
74 кг
Буян Цыренов
Буянто Шадапов
Тумэн Бодиев
86 кг
Барас Базаров
92 кг
Алексей Анищик.
Турнир имени двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы, заслуженного мастера спорта СССР Ивана Ярыгина был учреждён в 1990 году. Первые соревнования прошли в Абакане, а с 1991 года турнир бессменно проводится в Красноярске. С 1999 года турнир носит статус Гран-при.
21 борец представит Бурятию на турнире «Иван Ярыгин»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Спортсмены из Бурятии поборются в семи весовых категориях
Планируется привить 60% населения
Уровень воды поднялся в реке Тулунжа
Владимир Альфер не раз участвовал в крупных спасательных операциях
Подобные акции обещали продолжать и в будущем
10 лет в Бурятии было более 130 национальностей
Строительный кран не оборудовали маркировочными знаками
Обращений по поводу укусов меньше, чем годом ранее
Дороже всего обойдётся автопутешествие в Евпаторию
Школьникам вручили переходящие кубки, грамоты и вымпела
Медведь после спячки наслаждался свежей травой. ВИДЕО
В приют навсегда отправилась одна агрессивная собака
Победительница конкурса трудится в отделении анестезиологии-реанимации
Сельчане посадили саженцы, которые спасли от уничтожения
Решён вопрос с хедлайнером второго дня фестиваля «Голос кочевников»