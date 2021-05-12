В Иркутской области алиментщика посадили на три года

Общая сумма задолженности по алиментам составила более 1,3 млн



В Иркутской области Заларинский райсуд признал 35-летнего мужчину виновным в неуплате алиментов.



Житель Заларинского района, будучи привлечённым к административной ответственности за неуплату алиментов, с марта по август 2019 года ни разу не заплатил сыну. Тем самым он не исполнил алиментные обязательства на сумму 57 тысяч рублей.



Всего с 2007 года общая сумма задолженности по алиментам составила более 1,3 млн рублей.



Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



Осуждённый приговор суда обжаловал в апелляционном порядке. Однако Иркутский областной суд, согласившись с мнением прокурора, оставил приговор районного суда без изменения, жалобу – без удовлетворения, сообщили в областной прокуратуре.

