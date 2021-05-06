В Железнодорожном районе Улан-Удэ прошёл митинг









6 мая на Комсомольской площади прошёл митинг Железнодорожного района, посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нём приняли участие труженики тыла, дети войны, представители администрации района, депутаты Народного Хурала, Улан-Удэнского горсовета и Молодёжной палаты при Улан-Удэнском горсовете.- Хоть в нашем городе не взрывались снаряды, но тысячи улан-удэнцев защищали Родину, тысячи улан-удэнцев погибли на этой войне, многие были ранены. Сейчас становится всё меньше очевидцев той страшной трагедии. Самая главная задача от нас, от нашего поколения - это память. Чтобы никто и никогда не мог переиначить итоги войны, - выступил заместитель председателя Улан-Удэнского горсовета Анатолий Белоусов.- Хочется пожелать вам семейного благополучия, заботы, любви и, конечно же, крепкого здоровья. Спасибо вам, дорогие ветераны, дети войны, за вашу победу, за великий, бесценный дар для ваших внуков и правнуков, - добавил Ананда Очиров, председатель Молодёжной палаты города Улан-Удэ.Воспоминаниями о тяжёлом времени поделилась улан-удэнка Евдокия Кашина.- О войне можно говорить очень много. Я родилась до войны, в марте 38 года. В школу пошла в 6 лет. В школе тогда кормили мёрзлой капустой, мёрзлой картошкой. А писали мы сажей на газетах, не было бумаг, не было чернил. Писали ручками деревянными, туда перья вставляли, - рассказала она.Всего на фронтах войны погибли более 39 тысяч уроженцев Бурятии, в боях пропали без вести почти 17 тысяч солдат и офицеров, от полученных ран в госпиталях скончались 4 тысячи человек.