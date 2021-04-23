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Бурятия проведёт отборочные туры фестиваля «Алтаргана»

Бурятия проведёт отборочные туры фестиваля «Алтаргана»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Делегация республики примет участие в 15 творческих конкурсах

В Бурятии идёт подготовка к участию в XIV международном бурятском фестивале «Алтаргана». Творческие состязания фестиваля будут включать 15 конкурсов в 149 номинациях. В каждом конкурсе могут принять участие не более трёх участников от субъекта Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья и не более одного участника от муниципального образования регионов страны.

В республике продолжается работа по формированию официальной делегации Бурятии, в которую войдут организационная, рабочая группы; члены международного жюри, участники конкурсов. В официальную делегацию будут включены победители республиканских отборочных конкурсов. Большая часть этих конкуров пройдёт в дистанционном формате.

Восемь отборочных конкурсов проведёт республиканский центр народного творчества. Это конкурсы фольклорных коллективов «Буряад хүнэй нэгэ үдэр»; красавиц «Дангина»; модельеров «Мүнөө үеын ба заншалта буряад хубсаһан»; исполнителей бурятских народных песен, улигершинов и исполнителей одической поэзии; конкурс-презентация лучших практик устройства жизни и хозяйствования бурят «Нангин бууса»; конкурс-выставка «Декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы». Впервые состоится конкурс конского убранства и снаряжений «Морин Эрдэни». Участники презентуют бурятское седло в комплекте с конским снаряжением.

Состоится отбор участников конкурсов бурятской поэзии, эссе, книги, журналистских материалов «Алтан саг», телерадиопрограмм и фильмов, конкурс-фотовыставка художественной фотографии. В мае пройдёт очный конкурс бурятской эстрадной песни.

Напомним, что проведение XIV международного бурятского фестиваля «Алтаргана» планируется в конце июля этого года на территории Забайкальского края. Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию оргкомитет объявит окончательное решение о сроках и формате проведения фестиваля в конце мая этого года. Об этом сообщает пресс-служба РЦНТ.
Бурятия фестиваль конкурс Алтаргана Забайкальский край
 
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