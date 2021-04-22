В Бурятии юные лесники нашли во время уборки ящерицу

Общество, Фото: предоставлено агентством лесного хозяйства

Дети убирались в лесу в местности Сабахай



В Курумканском районе Бурятии члены школьного лесничества «Кедр» отправились в лес, чтобы очистить местность Сабахай от мусора. Вооружившись перчатками и мешками, ребята приступили к уборке, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.



- Погода была хорошая, ребята очень быстро убирали кучки мусора и грузили в автомобиль. К сожалению, есть такие люди, которые вывозят мусор в такое живописное место, а тут, между прочим, растёт краснокнижное растение – Венерин башмачок, - поделилась руководитель школьного лесничества «Кедр» Елена Дученко.



Спустя несколько часов работы юные лесники собрали более 400 килограммов мусора: пластиковых бутылок, пакетов, бумаги, железа и картона.



- Во время уборки мы нашли много чего интересного, например башмак из которого проросли растения. Затем в мусоре я заметил ящерку, которая ещё спала. Но когда я взял её в руки, она согрелась и начала двигаться. Мы перенесли ящерку в другое место и аккуратно спрятали, чтобы хищники её не нашли, - поделился юный лесник Алексей.





