Нацпарк в Бурятии приглашает Илона Маска в гости

- Уважаемый господин Маск, ждём вас в Тункинской долине в самое ближайшее время! Став нашим гостем, вы сумеете совместить научную деятельность и отдых в одном из красивейших мест планеты – Тункинской долине. Здесь вы почерпнёте вдохновение и обязательно найдёте новые идеи для своих проектов! – заключается в документе.



















Тункинский национальный парк опубликовал любопытное письмо на своём сайте. Адресовано оно Илону Маску. Непонятно, письмо составлено в шутку, или всё-таки нацпарк и вправду приглашает американского предпринимателя инженера и миллиардера.- Приглашаем Вас посетить научные объекты по изучению космоса в Тункинской долине (Россия, Республика Бурятия). Человек - частица Космоса, находящаяся с ним в постоянном взаимодействии. Тайны Вселенной всегда влекли человека. Ровно 60 лет назад состоялся полёт Юрия Гагарина на корабле «Восток-1». Это стало настоящим прорывом в изучении космоса и показало мощь человеческого разума. Но вспоминать лишь былые достижения было бы неправильно: работа по изучению космоса в нашей стране успешно продолжается. Сегодня нам есть что показать и чем поделиться. Одним из центров притяжения для лучших мировых учёных стала Тункинская долина, находящаяся в Бурятии, - отмечается в письме.В Тункинской долине завершилось строительство одной из самых чувствительных в мире гамма-обсерваторий. Здесь добавляется, что учёные уверены, что информация, поступающая из дальнего космоса и улавливаемая детекторами гамма-обсерватории TAIGA, поможет понять историю возникновения Вселенной, её развития и современное состояние, внесёт вклад в понимание фундаментальных законов природы, а, возможно станет началом новой физики, находящейся за пределами стандартной модели.- Комплекс находится в красивейшем месте планеты – в Тункинском национальном парке, где также можно увидеть редкие растения из Красной книги и встретить находящихся под угрозой исчезновения животных, например, снежного барса и сибирского козерога. Территория национального парка расположена на юге Сибири и занимает Тункинскую долину и прилегающие к ней горные массивы Восточного Саяна и хребта Хамар-Дабан. В непосредственной близости находятся великие озера Байкал и Хубсугул. На сегодня это один из крупнейших и интереснейших национальных парков России, - рассказывается в письме.«Сегодня достижения науки нашли практическое применение в деле охраны окружающей среды. Фотоаппаратура и другие приборы, установленные на спутниках, дают сведения о лесных массивах и очагах лесных пожаров. При помощи космических аппаратов можно выявлять вредные последствия воздействия человека на природу: обнаруживать загрязнение воды, атмосферы, изменения в растительном мире. Информация, получаемая со спутников, может помочь разумно размещать производственные объекты, обеспечивать оптимальные условия для градостроительства», - пишут сотрудники национального парка.Они отмечают, что особо охраняемые природные территории обеспечивают безупречное функционирование «организма» Земли, который, как и всякий организм, должен развиваться гармонично и слаженно и не может жертвовать своими частями без ущерба и опасности для целого.