Житель Бурятии выплатил долг по алиментам после ареста машины

Должник испугался, что потеряет Toyota Mark II



После ареста автомобиля Toyota Mark II житель Закаменского района Бурятии выплатил задолженность по алиментам на сумму свыше 270 тысяч рублей на содержание несовершеннолетнего сына.



- В Закаменском районном отделении судебных приставов в отношении родителя было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов в твердой денежной сумме в размере 1/4 величины прожиточного минимума на ребёнка, установленного в Бурятии. В связи с тем, что мужчина долгое время не был трудоустроен, у него образовалась задолженность. Судебные приставы провели проверку имущественного положения должника, в результате которой выявили наличие автомобиля, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



Судебный пристав наложил арест на автомобиль Toyota Mark II. Мужчине был дан 10-дневный срок для добровольной оплаты задолженности. Арест автомобиля побудил должника срочно найти деньги для уплаты всей суммы задолженности по алиментам.



Кроме этого, во избежание подобных мер принудительного характера должник решил трудоустроиться и представил сведения о новом месте работы.



Кроме задолженности по алиментам, с должника был взыскан исполнительский сбор в размере 17 тысяч рублей за несвоевременное исполнение судебного решения об уплате алиментов.

