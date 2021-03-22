Заболеваемость держится на уровне последних дней
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 22 марта общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии достигло 35 550. Из них 54% (18 841) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За последние сутки коронавирус выявили у 65 человек. Из них 51 пациент обратился к врачам в связи с признаками ОРВИ и пневмонии, остальные были обследованы как контактные и с профилактической целью.
Заболеваемость начала снижаться в начале марта, когда впервые за долгое время суточный прирост упал ниже отметки в 100 новых заражённых. В пятницу, 19 марта, за сутки выявили уже меньше 70-ти больных ковидом. Бурятия вернулась к цифрам, которые были в начале осени, до второй волны коронавируса. В субботу было 65 новых заражённых, в воскресенье 66.
С начала пандемии выздоровели 33 639 пациента, или 94%. Накануне вылечились 13 человек, что меньше, чем обычно.
Умерли накануне четверо больных. За всё время коронавирус забрал жизни 761 жителя Бурятии.
В стационарах республики сегодня лежат 617 пациентов с ковидом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией 464. В отделениях реанимации находится 68 пациентов (из них старше 65 лет – 40), на ИВЛ 35 пациентов (из них старше 65-ти – 22).
Свободно в больницах 230 ковидных коек.
Амбулаторное лечение проходят 533 пациента с COVID-19.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в Улан-Удэ во время рейдов на транспорте составили очередные протоколы на пассажиров без масок.
В паллиативном отделении городской больницы №5 в Улан-Удэ произошла вспышка коронавируса.
Коронавирусом в Бурятии за сутки заразились 65 человек
Общество, Фото:
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