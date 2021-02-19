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В Иркутске выставлено редкое издание «Божественной комедии»

В Иркутске выставлено редкое издание «Божественной комедии»
Общество,  Фото:пресс-служба Иркутского художественного музея
Книга позапрошлого века иллюстрирована подлинными гравюрами Гюстава Доре

В Иркутске начала работу выставка «Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в призрачном лесу…», посвящённая 700-летию создания «Божественной комедии» итальянского поэта, мыслителя, богослова Данте Алигьери. В экспозиции Иркутского художественного музея впервые представлены зрителю редкие книги, иллюстрации и бюст итальянского поэта.

Выставка организована в рамках сотрудничества областного художественного музея имени В.П. Сукачёва с научной библиотекой Иркутского госуниверситета имени В.Г. Распутина. Главным экспонатом является редчайшее двухтомное издание «Божественной комедии» Данте с подлинными гравюрами французского художника Гюстава Доре. Книги были напечатаны на французском языке в Париже знаменитой фирмой «Ашетт» в 1868 и 1872 годы. Оба фолианта предоставила для экспонирования библиотека ИГУ.

На выставке также впервые экспонируется мраморный бюст Данте Алигьери из собрания Иркутского художественного музея — предположительно, работы итальянского мастера XIX века Умберто Биаджини, о чём свидетельствует надпись на плече скульптурной фигуры. Также экспозиция знакомит с роскошным подарочным изданием XXI века с иллюстрациями великого итальянского художника Сандро Ботичелли в переводе на русский язык М.Л. Лозинского. На выставке можно увидеть и книжные иллюстрации к «Божественной комедии», созданные выдающимися художниками: Жаном Энгром (1819), Уильямом Блейком (1827), Сальвадором Дали (1951).

Выставка «Земную жизнь пройдя до половины…» будет работать в главном здании музея до 15 марта. Её посещение пока возможно только по предварительной записи, сообщает пресс-служба музея.

Возрастное ограничение 16+
выставка Иркутск музей литература
 
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