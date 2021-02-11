В Иркутской области полицейские задержали двоих «закладчиков»

Общество, Фото: ВС ЛУ МВД России на транспорте

Молодым людям грозит лишение свободы



Транспортные полицейские перекрыли канал поставки наркотиков из Санкт-Петербурга в Иркутскую область.



По версии полиции, двое студентов 19-и лет входили в состав группы сбытчиков наркотиков через сеть Интернет. На территории Иркутска и Иркутской области обнаружено большое количество подготовленных закладок.



- В рамках оперативно-розыскных мероприятий по ранее возбужденному уголовному делу, в ходе обыска по месту жительства задержанных при участии ОМОН (на транспорте) управления Росгвардии по Иркутской области в Свердловском районе города Иркутска полицией также изъято: несколько прозрачных пакетов с гашишем общей массой 7 килограммов; ЛСД, нанесённый на два листа бумаги; два пакета с кокаином массой более 40 граммов; электронные весы и упаковочный материал. Жилище использовалось злоумышленниками в качестве склада и места для фасовки, - сообщает пресс-служба ВС ЛУ МВД России на транспорте.



Правоохранителями установлено, что задержанные являются так называемыми «закладчиками», входящими в состав группы лиц по предварительному сговору, осуществляющей бесконтактный сбыт наркотических средств на площадке «Гидра», через интернет-магазин.



Транспортными полицейскими также были установлены координаты и изъяты более 50 «закладок» на территории города Иркутска и прилегающих районов. В них также содержались наркотики.



В отношении молодых людей возбуждены уголовные дела, им грозит до 20 лет колонии.



Задержанные находятся под домашним арестом. Продолжаются мероприятия по установлению всех эпизодов преступной деятельности.

