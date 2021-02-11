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В Иркутской области полицейские задержали двоих «закладчиков»

В Иркутской области полицейские задержали двоих «закладчиков»
Общество,  Фото:ВС ЛУ МВД России на транспорте
Молодым людям грозит лишение свободы

Транспортные полицейские перекрыли канал поставки наркотиков из Санкт-Петербурга в Иркутскую область.

По версии полиции, двое студентов 19-и лет входили в состав группы сбытчиков наркотиков через сеть Интернет. На территории Иркутска и Иркутской области обнаружено большое количество подготовленных закладок.

- В рамках оперативно-розыскных мероприятий по ранее возбужденному уголовному делу, в ходе обыска по месту жительства задержанных при участии ОМОН (на транспорте) управления Росгвардии по Иркутской области в Свердловском районе города Иркутска полицией также изъято: несколько прозрачных пакетов с гашишем общей массой 7 килограммов; ЛСД, нанесённый на два листа бумаги; два пакета с кокаином массой более 40 граммов; электронные весы и упаковочный материал. Жилище использовалось злоумышленниками в качестве склада и места для фасовки, - сообщает пресс-служба ВС ЛУ МВД России на транспорте.

Правоохранителями установлено, что задержанные являются так называемыми «закладчиками», входящими в состав группы лиц по предварительному сговору, осуществляющей бесконтактный сбыт наркотических средств на площадке «Гидра», через интернет-магазин.

Транспортными полицейскими также были установлены координаты и изъяты более 50 «закладок» на территории города Иркутска и прилегающих районов. В них также содержались наркотики.

В отношении молодых людей возбуждены уголовные дела, им грозит до 20 лет колонии.

Задержанные находятся под домашним арестом. Продолжаются мероприятия по установлению всех эпизодов преступной деятельности.
Иркутская область наркотики
 
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