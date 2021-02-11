Молодым людям грозит лишение свободы
Транспортные полицейские перекрыли канал поставки наркотиков из Санкт-Петербурга в Иркутскую область.
По версии полиции, двое студентов 19-и лет входили в состав группы сбытчиков наркотиков через сеть Интернет. На территории Иркутска и Иркутской области обнаружено большое количество подготовленных закладок.
- В рамках оперативно-розыскных мероприятий по ранее возбужденному уголовному делу, в ходе обыска по месту жительства задержанных при участии ОМОН (на транспорте) управления Росгвардии по Иркутской области в Свердловском районе города Иркутска полицией также изъято: несколько прозрачных пакетов с гашишем общей массой 7 килограммов; ЛСД, нанесённый на два листа бумаги; два пакета с кокаином массой более 40 граммов; электронные весы и упаковочный материал. Жилище использовалось злоумышленниками в качестве склада и места для фасовки, - сообщает пресс-служба ВС ЛУ МВД России на транспорте.
Правоохранителями установлено, что задержанные являются так называемыми «закладчиками», входящими в состав группы лиц по предварительному сговору, осуществляющей бесконтактный сбыт наркотических средств на площадке «Гидра», через интернет-магазин.
Транспортными полицейскими также были установлены координаты и изъяты более 50 «закладок» на территории города Иркутска и прилегающих районов. В них также содержались наркотики.
В отношении молодых людей возбуждены уголовные дела, им грозит до 20 лет колонии.
Задержанные находятся под домашним арестом. Продолжаются мероприятия по установлению всех эпизодов преступной деятельности.
В Иркутской области полицейские задержали двоих «закладчиков»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Долгор Ангархаева является чемпионкой Ердынских игр 2019 года. Видео
Зрителей ждёт спектакль для всей семьи «Добывайки»
В республике прошла профилактическая акция «0% алкоголя»
Это история о маленьких человечках, живущих под полом дома
Мероприятие состоится в конце марта
Мужчина воспользовался услугой «мобильный банк»
«Оказалось, что зима может быть прекрасна», - делится он в соцсети
Молодым людям грозит лишение свободы
В исправительном учреждении готовятся к Сагаалгану
Здесь состоится презентация новой коллекции зимних костюмов народов Бурятии
Полиция ищет преступника
Учреждению выдано предписание
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с ритуала очищения
Колонию посетил Доржо-лама
Материалы проверок направят в прокуратуру