В Гусиноозёрске и Иволгинске начался отбор команд для участия в окружном этапе
В Бурятии с 4 по 8 февраля проходят соревнования регионального этапа по мини-футболу среди школьников в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» среди четырёх возрастных категорий. В течение четырёх дней в универсальных спортивных залах Гусиноозёрска и Иволгинска мальчики и девочки, юноши и девушки борются за право защищать республику на соревнованиях III этапа, финале Дальневосточного федерального округа, который впервые пройдёт в Улан-Удэ с 1 по 6 марта и с 15 по 20 марта. Об этом сообщает ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.
По информации Детской футбольной лиги Бурятии, 4 февраля в Гусиноозёрске состоялись игры среди детей 2009-2010 годов рождения. В соревнованиях приняли участие 12 команд: 9 – у мальчиков, 3 – у девочек. Мальчики были разбиты на 3 группы, по 2 команды из каждой группы выходили в полуфинал, после состоялся финал трёх. Девочки играли по круговой системе.
Победителями и призёрами у мальчиков стали:
- 1 место - СОШ №49 (Улан-Удэ);
- 2 место - СОШ №5 (Гусиноозёрск);
- 3 место - СОШ №5 (Сосновый Бор).
Итоги девочек:
- 1 место - Ацульская СОШ;
- 2 место - Кижингинская школа- интернат;
- 3 место - Кударинская СОШ.
Победители получили право принять участие в финале ДФО в Улан-Удэ.
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Школьники Бурятии соревнуются в мини-футболе
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